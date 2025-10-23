El Cacereño Femenino afronta el parón con sensaciones positivas

Redacción BADAJOZ. Jueves, 23 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El Cacereño Femenino afronta el primer parón de la competición por los compromisos internacionales de la selección española en mitad de tabla, con luces y sombras, cierta irregularidad, pero con síntomas positivos. A las verdiblancas les costó coger el pulso al torneo liguero con varios bloqueos en los partidos iniciales, pero la victoria frente al Europa fue balsámica.

No solo por motivos clasificatorios, aportando aire para asomar la cabeza del descenso, sino por la sequía realizadora que había lastrado y que se rompió de un plumazo con un 2-3. En los tres encuentros posteriores, el conjunto extremeño ha coleccionado todo el catálogo de posibles signos con un triunfo ante el Real Madrid B, una derrota en el campo de Osasuna y unas tablas con sabor a victoria en casa frente al Alavés. «Hay que volver a recuperar el fortín de Pinilla, que estaba un poco en entredicho al inicio de la competición, pero volvemos a tener la vitola de campo complicado. Que todos vengan aquí con respeto es algo positivo para las nuestras». Eran las palabras del técnico del conjunto extremeño, Ernesto Sánchez, pocos instantes después del empate a cero que firmaron ante las vitorianas el pasado domingo.

En esas declaraciones exudaba satisfacción y orgullo por lo mostrado en el tapete, más allá del mérito de dejar en blanco al hasta ahora ataque más efectivo de la categoría de plata. «Muy contento con el trabajo, muy reconocible, muy Cacereño Femenino, un punto con un valor tremendo, contra el Alavés, porque pocos equipos podrán sacar algo contra ellas».

El técnico extremeño asegura que no le preocupa la falta de clarividencia arriba, «según vayan pasando las semanas estaremos más fuertes ofensivamente y generamos más ocasiones y marcaremos más goles».

La Primera RFEF Femenina se reanudará el fin de semana del 1-2 de noviembre, con el Cacereño ejerciendo de nuevo como local ante el CD Tenerife.