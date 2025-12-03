HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La centrocampista alemana Klara Buhl, durante el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones femenina que midió a la 'Mannschaft' con España. JuanJo Martín (Efe)
Fútbol

Alemania organizará la Eurocopa femenina en 2029

La candidatura teutona se impone con claridad a la que compartían Dinamarca y Suecia y a la opción polaca

C. P. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:42

Alemania organizará la Eurocopa femenina en 2029. El Comité Ejecutivo de la UEFA se reunió este miércoles en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon y designó al país teutón como sede de la gran cita europea de selecciones que se disputará dentro de cuatro años y en el que Inglaterra defenderá el trono que asaltó este verano derrotando a España por penaltis en la final que acogió el St. Jakob Park de Basilea.

El torneo, en el que participará dieciséis selecciones, las mismas que pelearon por la corona en la última edición disputada en Suiza, se celebrará en ocho sedes (Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Fráncfort, Hannover, Leipzig, Múnich y Wolfsburgo) en el verano de 2029.

Alemania se impuso, con 15 de los 17 votos, a las otras dos candidaturas que aspiraban a organizar la cita: la conjunta de Dinamarca y Suecia, que recibió dos apoyos, y Polonia, que no consiguió ninguno.

«Quiero agradecer sinceramente a las tres delegaciones candidatas su incansable trabajo y compromiso durante todo el proceso. Cada candidatura demostró una visión y un trabajo en equipo excepcional, y me entristece que solo tuviéramos que elegir a una. ¡Felicitaciones a Alemania! Esperamos un torneo inolvidable en el verano de 2029», señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

Será la tercera vez que Alemania ejerza como anfitriona de la Eurocopa femenina, torneo del que es la gran dominadora con ocho entorchados en su palmarés (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013) y un subcampeonato (2022). El combinado que actualmente dirige Christian Wück tratará de mantener la racha, puesto que en las dos ediciones anteriores celebradas en Alemania (1989 y 2001), la anfitriona se llevó el título.

