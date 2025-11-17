El deporte español, unido contra la violencia machista

José Manuel Andrés Madrid Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:59 | Actualizado 20:13h. Comenta Compartir

El deporte español se une contra la violencia machista. A través de una iniciativa promovida por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, de cara al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el próximo 25 de noviembre, se llevarán a cabo una serie de acciones de sensibilización en este aspecto.

La campaña 'El deporte contra la violencia machista' se desarrollará en el marco de las actividades deportivas que las federaciones y las ligas profesionales organizarán los días 22 y 23 de noviembre, a través de acciones como la exhibición de una pancarta con el lema de la iniciativa y de un brazalete conmemorativo. Además, se guardará un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas y se trasladará la campaña al ámbito digital, con la activación en redes sociales del hashtag #Deporte25N y la publicación de imágenes conmemorativas.

El deporte español se unirá «para decir alto y claro que no hay lugar para la violencia contra las mujeres», expresó José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, durante el acto de presentación de la iniciativa, que tuvo lugar en el Movistar Academy Magariños. El evento también contó con la presencia de María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad, que recordó a las 38 mujeres asesinadas este año por violencia machista, «cifras ante las que no valen ni la indiferencia ni la neutralidad y que hacen necesaria la implicación activa de todas las instituciones, de todos los sectores y de toda la ciudadanía».

«Miles de chicas y chicos miran cada día a sus deportistas como referentes y, por eso, es importante que los valores deportivos contribuyan a la construcción de la ciudadanía y de los derechos humanos para todas las personas», añadió Guijarro, consciente de la importancia del deporte como exponente de principios éticos y morales para las generaciones más jóvenes.

Por su parte, Rodríguez Uribes agradeció «la respuesta inmediata y comprometida» de los principales agentes deportivos del país, que los días 22 y 23 de noviembre volverán a demostrar que el «deporte es un espacio de igualdad, respeto y convivencia». «Hoy damos un paso más para que también sea un espacio libre de violencia machista», valoró a continuación.