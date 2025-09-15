HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Podio improvisado en un parking del hotel

El podio improvisado de La Vuelta se celebró en el parking de un hotel y subidos a neveras

Jonas Vingegaard, Joao Almeida y Tom Pidcock improvisaron una ceremonia alejados de los focos, en la que el cilclista Matthew Riccitello, del lsrael, recogió su maillot blanco al mejor joven

Josu García y Julia Fernández

Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:27

La Vuelta tuvo un final abrupto: suspensión de etapa y también de la ceremonia del podio. Porque podio oficial no hubo, pero improvisado, sí. ... Las protestas para denunciar el genocidio en Gaza y contra el equipo Israel Premier Tech han puesto punto final a la carrera y han obligado a los Cuerpos de Seguridad del Estado a emplearse a fondo.

