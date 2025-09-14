Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta tras la suspensión de la última etapa
Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:23
19:33
Almeida hace «directo responsable» a Sánchez de que la violencia haya «vencido» al deporte
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hecho responsable al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la violencia haya «vencido» al deporte, tras haberse suspendido la última etapa de La Vuelta. En declaraciones en Cibeles, donde esperaba la llegada de los ciclistas, Almeida ha sostenido que es un día «tristísimo» porque Madrid «no se ha desbordado de manifestantes» sino que «Madrid se ha desbordado de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura».
Enlace copiado
19:31
Sánchez aplaude las protestas por Gaza en La Vuelta: «Nuestra admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas»
El presidente del Gobierno evitó este domingo censurar los incidentes que, finalmente, han provocado esta tarde la suspensión de la última etapa de la competición ciclista. Por Paula de Las Heras Lee la noticia completa
Enlace copiado
19:28
Feijóo carga contra Sánchez tras el final de la Vuelta
Alberto Núñez Feijóo ha publicado un comunicado en X en el que critica lo ocurrido en Madrid y asegura que «la suya es la posición mayoritaria de una nación civilizada». El líder del PP acusa al presidente del Gobierno de estar orgulloso del comportamiento de quienes lanzaron vallas a la Policía Nacional y pusieron en riesgo a organización, corredores y periodistas. «Yo defiendo la libertad de expresión siempre que no implique ni violencia ni altercados. No apoyo a Hamás. Tampoco quiero sus aplausos», asegura.
Enlace copiado
19:21
Cancelada la ceremonia de podio de la Vuelta
La ceremonia de podio de la Vuelta Ciclista a España ha sido cancelada tras la suspensión de la última etapa debido a las protestas propalestinas durante el recorrido previsto por el centro de Madrid. «La etapa 21 de La Vuelta finaliza por motivos de seguridad. No habrá ceremonia protocolaria de podio», ha trasladado la organización de la competición a través de un mensaje en la red social X
Enlace copiado
19:16
Las manifestaciones y las cargas policiales en la última etapa de la vuelta, en imágenes
Los manifestantes han tomado varios puntos de la capital para impedir el paso de los ciclistas. Lee la noticia completa
Enlace copiado
19:14
Policías antidisturbios de Madrid han tenido que realizar cargas policiales ante el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas en la meta de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en la capital. Concretamente, en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha, ha aumentado la tensión mientras el pelotón de la Vuelta intentaba entrar en la ciudad. La Policía ha tenido que cargar contra ellos.
19:08
La vicepresidenta Díaz celebra la cancelación de La Vuelta: «Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad»
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha trasladado este domingo su apoyo a las protestas propalestinas tras la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España celebrada en Madrid: «Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad». «La sociedad española no tolera que se normalice el genocidio en Gaza en eventos deportivos y culturales. Israel no puede participar en ningún evento. Todo nuestro apoyo a las movilizaciones por el pueblo palestino durante la vuelta ciclista. Nuestra ciudadanía es un ejemplo de dignidad», ha señalado a través de un mensaje en la red social Bluesky, recogido por Europa Press.
Enlace copiado
19:02
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha celebrado este domingo la suspensión de la etapa final de la Vuelta Ciclista a España debido a las protestas propalestinas en Madrid.
«Hoy la movilización social ha vuelto hacer lo que debería haber hecho el gobierno hace mucho tiempo. ¡La vuelta se para completamente en Madrid! Este genocidio lo va a detener la gente decente en todo el mundo», ha señalado a través de un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.
19:01
La Policía carga contra los manifestantes
La Policía ha tenido que realizar cargas policiales en diferentes puntos de Madrid para disuadir a los manifestantes
Enlace copiado
19:01
La Vuelta cancela la final
Las protestas a favor de Palestina han obligado a la organización de La Vuelta a cancelar la última etapa antes de llegar a la meta
Enlace copiado
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
- 2 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
- 3 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
- 4 Los bomberos sofocan un incendio entre Gévora y Valdebótoa
- 5 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
- 6 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
- 7 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
- 8 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
- 9 China quiere comerse las cerezas del Jerte
- 10 Un lugar para perderse en Mérida
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.