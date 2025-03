Javier Guillén: «La única pregunta que yo me hago es ¿por qué no hemos venido antes a Trujillo?

JAVIER SÁNCHEZ PABLOS Jueves, 14 de julio 2022, 16:31 Comenta Compartir

La ciudad trujillana se ha puesto de largo durante la mañana de este jueves con un sencillo acto para presentar lo que se ha catalogado como un «hecho histórico», para este municipio extremeño. Se trata de la salida de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España, que comenzará el 19 de agosto y terminará el 11 de septiembre. Concretamente, la ronda española hará su parada en Trujillo el 8 de septiembre, día de Extremadura, para terminar esa jornada en el alto de Piornal.

El director de la ronda española, Javier Guillén, que ha participado en este acto, confirmó que esa etapa número 18, partirá desde la plaza Mayor trujillana con un recorrido neutralizado por el municipio. No tiene dudas de que es día será decisivo para el desenlace de la ronda.

En este acto, celebrado en el palacio de los Barrantes Cervantes, Junto a Guillén, estuvo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, además de la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores y el alcalde anfitrión, José Antonio Redondo, así como otras personalidades. Como maestro de ceremonia, estuvo el periodista deportivo trujillano Roberto Gómez, quien reconoció que había insistido a Guillén, en más de una ocasión, que La Vuelta debía llegar a su ciudad natal.

En su intervención, el director de ronda española recordó que «para la vuelta es un privilegio estar en Trujillo y en Extremadura». Explicó que las etapas de esa ronda deben tener una historia deportiva que enganche y un escenario recurrente en el que poder contar esas historias. «Para la Vuelta es un auténtico acierto estar en Extremadura. Ya fue un éxito el año pasado», remarcó en ese sentido.

Ya, el 7 de septiembre, se llegará al Monasterio de Tentudía. Al día siguiente, será protagonista la ciudad trujillana. «Hay muy pocas ciudades que tengan la estética, el argumento y las historias», como la trujillana. Recordó que esta etapa, que será decisiva, tendrá 190 kilómetros y tres puertos de montaña. Además, se desarrollará enteramente por Extremadura. Por tanto, se podrá ver por 190 países, indicó. Con todos estos argumentos, «la única pregunta que yo me hago es por qué no hemos venido antes a Trujillo y la satisfacción que tengo es que yo como director he podido realizarlo». Matizó que Roberto Gómez tiene mucho que ver que la Vuelta esté en Trujillo, pero «Trujillo, por si propia, tiene mucho que ver por los argumentos dados».

Guillén también confirmó que estará en La Vuelta Pogacar y posiblemente su compatriota Roglic, además de Carapaz, Más y Alejandro Valverde, junto al 'Superman' López, entre otros líderes. Considera que esta ronda tendrá una participación histórica.

Fernández Vara, en su intervención, resaltó que su sueño es que se consolide la presencia de Extremadura en La Vuelta. Eso sí, matizó que no se trata de que llegue por un favor. «Debe ser por que salga tan bien aquí, que para ellos sea importante venir». Considera que la clave es que la región dé prestigio a la Vuelta. Asimismo, resaltó el gran impacto que tiene la ronda español.

El acto contó además con videos de diferentes personalidades de muy diversos sectores, muchos de ellos ligados al deporte, resaltando la presencia de la Vuelta por Trujillo. Se pudieron ver mensajes desde Pedro Delgado, hasta Vicente Del Bosque, pasando por los trujillanos Juanjo Lacalle y Agustín Bravo, además de Carlos Sobera y distintos periodistas deportivos de ámbito nacional.

Este evento terminó con la entrega de unos obsequios de menores de la Asociación Ciclista Francisco Pizarros a los principales protagonistas de este acto.