HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía.

Ver 10 fotos
Un grupo de manifestantes, en la Gran Vía. Efe

Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista

C. P. S.

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:36

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha recriminado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «animara» a los manifestantes propalestinos antes de la cancelación de la última etapa de La Vuelta Ciclista, que considera una «vergüenza» para España.

«Hace unos días, el presidente del Gobierno español lamentó no tener una bomba atómica para detener a Israel. Hoy, animó a los manifestantes a salir a la calle», ha publicado Saar en su cuenta en la red social X.

El jefe de la diplomacia israelí ha argumentado que «la turba propalestina escuchó los mensajes incitadores y atacó La Vuelta ciclista». «Se ha cancelado el evento deportivo que siempre había sido motivo de orgullo para España. Sánchez y su Gobierno: ¡vergüenza para España!», ha concluido.

Noticias relacionadas

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Los activistas contra Israel logran que La Vuelta se cancele a su paso por Madrid y no haya podio final

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

Sin ceremonia de podio el día que un ciclista del Israel iba a recoger el maillot de mejor joven

La última etapa de La Vuelta, que terminaba en Madrid, ha sido cancelada después de que manifestantes propalestinos irrumpieran en el recorrido para protestar por la presencia del equipo Israel-Premier Tech y denunciar la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El hijo de Vara se casa en Mérida
  2. 2 Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
  3. 3 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  4. 4 Muere atragantada por un pinchito en la feria de Guadiana
  5. 5 Los bomberos sofocan un incendio entre Gévora y Valdebótoa
  6. 6 Vuelven los 40 grados: Extremadura afronta una nueva subida de temperaturas
  7. 7 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  8. 8 China quiere comerse las cerezas del Jerte
  9. 9 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  10. 10

    Un lugar para perderse en Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Israel reprocha a Sánchez que «animara» a los manifestantes y la «vergüenza» de la cancelación de La Vuelta