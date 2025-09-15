En directo | Javier Guillén: «Ayer fue un día lamentable, ahí están las escenas»

12:00

Cruce de declaraciones políticas

El ministro Pablo Bustinduy ha censurado la «indignidad» del PP por hacer «piruetas retóricas» con tal de no condenar «el genocidio» en Gaza, y ha criticado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por posar en una foto con el equipo israelí de ciclismo Israel-Premier Tech. En una entrevista en La hora de la 1 de TVE, el ministro de Sumar ha cargado contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, por su «rapidez» para «ver una violencia ubicua y extraordinaria» en las protestas propalestinas en la última etapa de La Vuelta ciclista a España, y «no ver un genocidio» en Gaza.