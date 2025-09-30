HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Garrido logró la victoria absoluta en Fuenlabrada de los Montes. TANY NATURE
Ciclismo

El Tany Nature suma victorias en Extremadura y Portugal

Pedro y Daniel Sánchez Cidoncha ganan en máster 40 y máster 30 en Évora, mientras que David Garrido se impone en Fuenlabrada de los Montes

R. H.

Badajoz

Martes, 30 de septiembre 2025, 12:02

El Tany Nature cierra un fin de semana con triunfos en las modalidades de carretera y bicicleta de montaña, tanto en territorio regional como en Portugal. El sábado, Daniel Sánchez, Pedro Sánchez y Rubén Tanco se desplazaron a Évora (Portugal) para disputar el IX Circuito Évora Bike. En esta competición en carretera, sobre un circuito urbano, Pedro Sánchez Cidoncha consiguió el segundo puesto en la clasificación general absoluta, haciéndose con la victoria en máster 40. Por su parte, Daniel Sánchez logró la victoria en la categoría máster 30, mientras que Rubén Tanco llegó en el pelotón principal.

El terreno más exigente llegó el domingo con la modalidad de mountain bike en una prueba de media maratón disputada en Fuenlabrada de los Montes. En ella, David Garrido se hizo con la victoria absoluta y, con ello, también con la clasificación máster 30.

Con estas dos competiciones, el equipo Tany Nature Ciclismo sigue sumando triunfos gracias a su gran estado de forma y afronta la última parte de la temporada 2025.

