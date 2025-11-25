El Tany Nature inaugura un nuevo circuito sevillano con dos podios

R. H. Badajoz Martes, 25 de noviembre 2025, 17:39 Comenta Compartir

El Tany Nature suma dos nuevos podios en su palmarés gracias a sendos triunfos logrados en tierras andaluzas, concretamente en el recién construido circuito de velocidad Sevilla Circuit ubicado en Carmona.

La formación dombenitense estuvo muy activa en todo momento en una lucha de poder a poder con otro equipo extremeño, especialmente con los ataques de José Ángel Gaspar y Daniel Sánchez.

Transcurridas las 3 horas de carrera, con más de 120 km recorridos, Pedro Sánchez Cidoncha cruzaba la línea de meta en sexta posición absoluta, consiguiendo el segundo puesto en categoría Master 40. Su hermano Javier Sánchez se alzaba con un segundo puesto en categoría Master 30, mientras que Rubén Tanco conseguía un meritorio cuarto puesto en categoría Élite.

Este nuevo circuito supone una nueva experiencia añadida a la trayectoria y currículum del Tany Nature. «Estamos fuera de temporada, pero no queremos desaprovechar ninguna oportunidad para subirnos a la bicicleta y poner a prueba nuestro potencial como deportistas», comentan desde la escuadra extremeña.