HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
El equipo dombenitense del Tany Nature en el nuevo Sevilla Circuit. TANY NATURE
Ciclismo

El Tany Nature inaugura un nuevo circuito sevillano con dos podios

Los hermanos Sánchez Cidoncha, Pedro y Javier, terminan segundos en máster 40 y máster 30 en el estreno del trazado de velocidad ubicado Carmona

R. H.

Badajoz

Martes, 25 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

El Tany Nature suma dos nuevos podios en su palmarés gracias a sendos triunfos logrados en tierras andaluzas, concretamente en el recién construido circuito de velocidad Sevilla Circuit ubicado en Carmona.

La formación dombenitense estuvo muy activa en todo momento en una lucha de poder a poder con otro equipo extremeño, especialmente con los ataques de José Ángel Gaspar y Daniel Sánchez.

Transcurridas las 3 horas de carrera, con más de 120 km recorridos, Pedro Sánchez Cidoncha cruzaba la línea de meta en sexta posición absoluta, consiguiendo el segundo puesto en categoría Master 40. Su hermano Javier Sánchez se alzaba con un segundo puesto en categoría Master 30, mientras que Rubén Tanco conseguía un meritorio cuarto puesto en categoría Élite.

Este nuevo circuito supone una nueva experiencia añadida a la trayectoria y currículum del Tany Nature. «Estamos fuera de temporada, pero no queremos desaprovechar ninguna oportunidad para subirnos a la bicicleta y poner a prueba nuestro potencial como deportistas», comentan desde la escuadra extremeña.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Belén, limpiadora en Badajoz, sufre una agresión sexual: «Pensé, o salgo de aquí, o me viola»
  2. 2 Ni Madrid ni Vigo: el poblado de la Navidad más mágico está en este rincón de Extremadura
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán una media de casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4

    El arqueólogo del Consorcio del Casco Antiguo renuncia dos días después de su nombramiento
  5. 5 Muere un hombre tras caer de una escalera en Talayuela
  6. 6

    Condenan a 42 años de cárcel a la pareja que prostituía a mujeres en Nuevo Cáceres
  7. 7

    Julio Herrera, el salmantino vinculado al tráfico de drogas en Plasencia, entre los 10 fugitivos más buscados del país
  8. 8

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  9. 9 Investigan a tres empresas por el uso fraudulento de la denominación de origen Pimentón de La Vera
  10. 10 Herida una mujer de 65 años tras sufrir un atropello en el puente Lusitania de Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Tany Nature inaugura un nuevo circuito sevillano con dos podios

El Tany Nature inaugura un nuevo circuito sevillano con dos podios