El Tany Nature copa el podio de la Challenge Vía Verde

El Tany Nature completó el pleno en el podio con Daniel Sánchez Cidoncha, su hermano Pedro y Roberto Garrido.

El integrante del Tany Nature Ciclismo, Daniel Sánchez Cidoncha, ganó la séptima edición de Challenge Vía Verde, ruta de las estaciones BTT, celebrada este fin de semana en Extremadura.

Con un recorrido de 56 km, la ruta une Las Villuercas con las Vegas del Guadiana en una prueba que comenzó en Logrosán y finalizó en Villanueva de la Serena. La prueba fue un éxito en número de participantes, tanto en la modalidad de bicicleta de montaña como en carrera de a pie.

En lo que respecta a los corredores del equipo Tany Nature Ciclismo, la victoria en solitario fue para Daniel Sánchez Cidoncha, que alzaba los brazos en el pabellón Juan Hidalgo, mientras que su hermano Pedro Sánchez Cidoncha encabezaba el grupo perseguidor, consiguiendo la segunda posición y el tercer puesto fue para el corredor Roberto Garrido.

