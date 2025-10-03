Raúl Rodríguez parte con opciones en el Campeonato de España de Ultramaratón

R. H. Badajoz Viernes, 3 de octubre 2025, 12:38 Comenta Compartir

El Extremadura Ecopilas UCI MTB Team estará representado este sábado por Raúl Rodríguez en el Campeonato de España de Ultra Maratón BTT que se disputa en la localidad abulense de Navaluenga.

Un durísimo recorrido de 140 kilómetros y 3.500 metros de desnivel, con paso por varias poblaciones de la zona sureste de la provincia de Ávila servirá para conocer a los nuevos campeones de esta modalidad en la que el segoviano ya lo fue en categoría sub-23 en la temporada anterior.

Rodríguez ha realizado varios entrenamientos esta semana por la zona para reconocer el terreno del que opina que «se hará muy duro con un tiempo para los primeros clasificados que rondará las 6 horas. Por mi parte vengo a luchar por este título con muchas ganas y creo que en un buen estado de forma, pero supongo que como el resto de corredores que tengan en mente este mismo objetivo. Claro que en este tipo de pruebas tan largas es primordial que todo lo relacionado con la bicicleta también acompañe, si no, malo. En uno de estos entrenamiento precisamente me ocurrió algo que de haber estado en carrera me hubiera dejado sin opciones.»

Temas

Ciclismo