Pedro Sánchez Cidoncha en el podio de la Vuelta a Ibiza. TANY NATURE
Ciclismo

Pedro Sánchez Cidoncha repite victoria en Ibiza

El corredor del Tany Natura vence por segunda vez consecutiva en Máster 40 en esta prueba que pone fin a la temporada

R. H.

Badajoz

Martes, 7 de octubre 2025, 11:37

Comenta

Varios corredores del Tany Nature Ciclismo participaron en la Vuelta a Ibiza disputada este fin de semana, entre ellos Rubén Tanco, Pedro Sánchez Cidoncha y Víctor González. Compuesta por dos etapas y cuatro tramos cronometrados en subida, puso el broche final a una temporada deportiva en la que el equipo calabazón logró numerosas medallas.

Un medallero que ha aumentado estos días con las victorias en Máster 40 conseguidas por Pedro Sánchez Cidoncha en la primera y segunda jornada de competición, logrando, además, un cuarto puesto en la clasificación general absoluta. Es el segundo año consecutivo que Sánchez Cidoncha logra ganar esta prueba ibicenca. El resto del equipo extremeño desplazado realizó una meritoria actuación: Tanco, en ciclismo adaptado y González en la categoría élite.

David Garrido, segundo en La Puebla de los Infantes

El domingo, otra sección del equipo se desplazaba a la localidad de sevillana de La Puebla de los Infantes, donde se disputaba el XXX Memorial Pelegrín. David Garrido consiguió un segundo puesto en la clasificación general y segundo clasificado en Máster 30, tras un gran trabajo de sus compañeros José Ángel Gaspar y Gonzalo Santacruz. El corredor de Miajadas solo fue superado por el actual campeón de España Manuel Maestra.

Dos nuevos éxitos repartidos por el territorio nacional, que ponen broche final a una excelente temporada 2025, aunque el equipo extremeño seguirá subido a la bicicleta durante los próximos meses en otras pruebas fuera del calendario oficial.

