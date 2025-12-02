HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Monje en su etapa como corredor en el Electromercantil GR100. EXTREMADURA PEBETERO
Ciclismo

El Pebetero mantiene su apuesta por el talento joven

Miguel Monje, Jesús Moreno y Miguel Maestra se convierten en las tres primeras nuevas incorporaciones de la escuadra extremeña

R. H.

Badajoz

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:54

Comenta

El Extremadura Pebetero mantiene su apuesta por el talento joven y anuncia sus tres primeros fichajes para la próxima temporada 2026. Miguel Monje, Jesús Moreno ... y Miguel Maestra se convierten en los tres primeros refuerzos de un equipo élite y sub-23 extremeño que quiere seguir creciendo con ciclistas en formación y proyección de futuro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz
  2. 2 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  3. 3 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  4. 4

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8

    La Junta de Extremadura suspende el contrato para los proyectos de 427 viviendas públicas
  9. 9

    Una artista madrileña denuncia que Badajoz le ha devuelto su obra «oxidada y chorreando»
  10. 10

    Cáceres en tren a 46 minutos de Badajoz, «es como si fuese un Cercanías»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Pebetero mantiene su apuesta por el talento joven

El Pebetero mantiene su apuesta por el talento joven