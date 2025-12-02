El Pebetero mantiene su apuesta por el talento joven

El Extremadura Pebetero mantiene su apuesta por el talento joven y anuncia sus tres primeros fichajes para la próxima temporada 2026. Miguel Monje, Jesús Moreno ... y Miguel Maestra se convierten en los tres primeros refuerzos de un equipo élite y sub-23 extremeño que quiere seguir creciendo con ciclistas en formación y proyección de futuro.

Miguel Monje (Zafra, 04 de octubre de 2007) procede de la categoría júnior y ha militado la pasada temporada en el placentino Electromercantil GR100. El ciclista extremeño, de solo 18 años, demostró en su primera y única temporada que ha competido en carretera una buena progresión y adaptación a la categoría y a la modalidad, ya que anteriormente había competido en bicicleta de montaña con notable éxito consiguiendo varios triunfos en Extremadura.

Jesús Moreno (Huelma, Jaén, 22 de octubre de 2007) también procede de la categoría júnior donde ha competido en el Team Grupo Serman las dos campañas de júnior, obteniendo 9 victorias en Andalucía y puestos muy destacables a nivel nacional.

Miguel Maestra (Baza, Granada, 13 de marzo de 2005) es un corredor de 20 años que pasa a la carretera procedente del MTB donde ha competido a nivel nacional e internacional, consiguiendo puestos de mérito. El corredor grandino ha destacado como buen escalador, cualidad que en el Pebetero esperan pueda seguir demostrando en la modalidad de carretera tras una rápida adaptación.

Estas tres primeras incorporaciones se unen a los ciclistas ya renovados Gonzalo Pérez, Pablo Leno, Pablo Antúnez, Francisco Jesús Fernández, Alberto Gallego y Manuel Rodríguez.

El Extremadura Pebetero, patrocinado por Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, sigue buscando e incorporando talento joven a su proyecto de formación e imagen para la temporada 2026.