El Pebetero despide una temporada brillante

El Extremadura Pebetero cierra una excepcional temporada, la de su 25 aniversario, participando en la Vuelta a Salamanca celebrada los pasados días 19 al 21, con excelentes resultados, siendo José María Martín sexto en la general final de la ronda, además de un segundo puesto en la primera etapa. Paco Fernández, por su parte, fue noveno en la segunda etapa y finalizó decimosexto en la clasificación final. La formación élite y sub-23 extremeña concluyó cuarta en la general por equipos de esta Vuelta a Salamanca.

El Extremadura Pebetero, en este 2025 ha sido competitivo desde el primer día que empezó esta temporada en la Vuelta al Guadalentín la primera semana de febrero hasta el último día en la Vuelta a Salamanca recién terminada. Han sido ocho meses muy intensos con 14 vueltas corridas, las 11 pruebas de la Copa España y un indeterminado número de clásicas nacionales, todo ello con una plantilla máxima de 14 corredores, de los cuales solo han llegado a final de temporada 9 de ellos, el resto se quedaron por el camino colgando la bicicleta sin terminar la temporada. Todo ello le da un valor extraordinario a lo conseguido en esta inolvidable temporada 2025.

El equipo extremeño; patrocinado por Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez; siempre ha sido ambiciono y ofrecido su mejor imagen donde ha competido consiguiendo victorias de mucho valor, como pueden ser ganar las Vueltas a Zamora, Ávila, Castilla la Mancha y Tenerife, Campeonato de España Élite, Copa de España Élite, Circuito Guadiana (Copa España) o etapas en las vueltas a Guadalentín, Extremadura, Navarra, Madrid, Castilla y León, 2 en Zamora, Castilla la Mancha y Tenerife. Todo ello sin contar los innumerables podios conseguidos.

Por su parte, José María Martín termina como número 1 indiscutible del ránking de la RFEC tanto en puntos como en victorias. Un corredor que ha rendido por encima de sus rivales.

Adrián Benito también se ha consolidado como un referente en el pelotón nacional consiguiendo ganar las vueltas a Zamora y Castilla la Mancha y hacer podio en Vuelta a Guadalentín (segundo) y en la Vuelta a Madrid (tercero), además de ganar etapas en Extremadura, Madrid y Zamora, lo que también le ha valido para debutar con la selección española sub-23 en importantes citas internacionales.

Estos triunfos solo han sido posibles desde el enorme trabajo y dedicación realizado por todos los componentes de una plantilla dedicada íntegramente al bien común del equipo.

