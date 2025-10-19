HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 19 de octubre, en Extremadura?
Natalia Fischer y José Dias, ganadores de la contrarreloj inicial de la Picota Bike Race. NERÓN RODRÍGUEZ/PICOTA BIKE RACE BY ORQUÍN
MTB

Natalia Fischer y José Dias ganan la crono inicial de la Picota Bike Race

La corredora del Ecopilas cumple los pronósticos y se lleva una de las pruebas más reconocidas del calendario extremeño

R. H.

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:15

Comenta

Un total de 400 ciclistas se atrevieron con la primera de las dos etapas de la IX Picota Bike Race Scott by Orquin, una contrarreloj semiurbana de 6 kilómetros con salida y llegada en Cabezuela del Valle bajo un gran ambiente.

Natalia Fischer (Ecopilas) cumplió los pronósticos y se impuso en la prueba individual (18:09) por delante de su compañera María Reyes Murillo (19:28) y de Cristina Morán (21:10). En la carrera masculina vencía el portugués José Dias (14:45), segundo fue Roberto Bou (15:25) y tercero Adrián Plaza (15:31).

Los vencedores por parejas élite masculinas fueron Alberto Barroso y Alejandro García, por delante de José María Sánchez y Enrique Morcillo, segundos, y de Sergio Mantecón y Luis León Sánchez, terceros. En chicas, triunfo para Pilar Fernández y Conchi Báñez, seguidas por Sonia Santos y Carmen Sánchez y tercer puesto para Sandra León y Raquel Valero.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  4. 4 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  5. 5 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  6. 6

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  7. 7 El calor condiciona la montería de Azuaga, una de las más importantes de España
  8. 8 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  9. 9

    Más de 4.000 extrabajadores de la Junta cobrarán la subida del 2% de 2020
  10. 10

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Natalia Fischer y José Dias ganan la crono inicial de la Picota Bike Race

Natalia Fischer y José Dias ganan la crono inicial de la Picota Bike Race