Natalia Fischer y José Dias ganan la crono inicial de la Picota Bike Race

Natalia Fischer y José Dias, ganadores de la contrarreloj inicial de la Picota Bike Race.

R. H. Badajoz Domingo, 19 de octubre 2025, 20:15

Un total de 400 ciclistas se atrevieron con la primera de las dos etapas de la IX Picota Bike Race Scott by Orquin, una contrarreloj semiurbana de 6 kilómetros con salida y llegada en Cabezuela del Valle bajo un gran ambiente.

Natalia Fischer (Ecopilas) cumplió los pronósticos y se impuso en la prueba individual (18:09) por delante de su compañera María Reyes Murillo (19:28) y de Cristina Morán (21:10). En la carrera masculina vencía el portugués José Dias (14:45), segundo fue Roberto Bou (15:25) y tercero Adrián Plaza (15:31).

Los vencedores por parejas élite masculinas fueron Alberto Barroso y Alejandro García, por delante de José María Sánchez y Enrique Morcillo, segundos, y de Sergio Mantecón y Luis León Sánchez, terceros. En chicas, triunfo para Pilar Fernández y Conchi Báñez, seguidas por Sonia Santos y Carmen Sánchez y tercer puesto para Sandra León y Raquel Valero.

Temas

Ciclismo