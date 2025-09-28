Natalia Fischer se impone en la Pulmón de Acero de Baracaldo

Natalia Fischer, en lo más alto del podio de la Pulmón Acero de Baracaldo.

Natalia Fischer se ha impuesto en la Pulmón de Acero MTB, prueba celebrada en Baracaldo que forma parte del calendario mundial UCI (clase 2.2).

La corredora malagueña del Extremadura Ecopilas lograba una clara victoria por delante de Cristina Morán y la sub-23 Paula Martín, segunda y tercera respectivamente en línea de meta, aprovechando el gran momento de forma que mantiene tras su preparación previa al Campeonato del Mundo de hace tres semanas donde fue cuarta.

Natalia Fischer se mostraba feliz por este nuevo triunfo logrado que le hará colarse entre las diez mejores corredoras del mundo. «Una prueba muy bonita, con unos recorridos espectaculares donde la organización cuida al máximo todos los detalles. Estamos cerca de terminar la temporada, aunque todavía quedan algunas pruebas que hacer y ya con vistas a la temporada 2026 donde espero y deseo seguir en el Extremadura Ecopilas, cuya familia deportiva también ha contribuido a todos estos éxitos, en un inicio complicado de temporada, pero que afortunadamente ya es historia»,

Por su parte, Raúl Rodríguez, también en élite, firmaba la quinta plaza en Baracaldo. El segoviano del Ecopilas retomaba la competición en tierras vascas y también se mostraba contento con el resultado, lamentando no haber podido estar un poco más arriba «por un despiste» suyo en carrera.

El ciclista de Revenga está ultimando su preparación de cara al Campeonato de España de Ultramaratón BTT (XCUM) que se disputará la próxima semana en Navaluenga (Ávila).

