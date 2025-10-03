HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AITXOL BILBAO /TITÁN DESERT ALMERÍA
MTB

Natalia Fischer se estrena con victoria en la Titán Desert Almería

La corredora malagueña del Ecopilas dominó desde el inicio la prueba para llegar en solitario a la meta

R. H.

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 12:30

Comenta

Estreno soñado para Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas) en la Škoda Titán Desert Almería, donde ha logrado una clara victoria que le vale para vestirse de líder en su primera participación en este tipo de pruebas.

La quinta edición de la carrera arrancaba este jueves con 101 kilómetros de recorrido con salida y llegada en la localidad almeriense de El Toyo, primera de las cuatro etapas donde medio millar de participantes recorrieron parte de los espectaculares paisajes del Parque Natural de Cabo de Gata, donde la corredora del conjunto extremeño volvió a subirse a lo más alto del podio.

Con las ideas claras desde el comienzo, Natalia Fischer, daba la razón a quiénes la señalaban como gran favorita para lograr esta primera etapa y de paso enfundarse el jersey azul de líder.

Debutante en una prueba de Titan World Series, fue abriendo hueco y rodando en solitario desde el principio. No dio demasiada opción a su gran rival en la general, tras la baja de Tessa Kortekaas, la madrileña Pilar Fernández.

Fischer reconoció que estaba nerviosa ante lo que se fuera a encontrar en su debut, pero no hay duda de que las piernas son de una subcampeona de Europa. Allí no hay nervios que frenen. Su ventaja tras poco más de 100 kilómetros de etapa roza los 20 minutos con Fernández, segunda clasificada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión el detenido en Olivenza como sospechoso de un doble asesinato en Toledo en 2023
  2. 2 El cupón de la ONCE reparte 780.000 euros en Badajoz: «Tengo una clientela fiel de vecinos del barrio»
  3. 3 Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 58 años
  4. 4 El casco que recorrerá el mundo para cumplir el sueño de Marcos
  5. 5

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  6. 6 ¿En qué año se construyó tu edificio?: Así ha crecido Badajoz
  7. 7

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel
  8. 8 Heridos un hombre y una mujer tras la colisión de una moto y un coche en Badajoz
  9. 9 Siete empresas optan a construir la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres
  10. 10 «Papá, se me ha mojado el teléfono, agrega mi nuevo número»: la peligrosa estafa que puede vaciar tu cuenta bancaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Natalia Fischer se estrena con victoria en la Titán Desert Almería

Natalia Fischer se estrena con victoria en la Titán Desert Almería