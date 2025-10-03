Natalia Fischer se estrena con victoria en la Titán Desert Almería

R. H. Badajoz Viernes, 3 de octubre 2025, 12:30 Comenta Compartir

Estreno soñado para Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas) en la Škoda Titán Desert Almería, donde ha logrado una clara victoria que le vale para vestirse de líder en su primera participación en este tipo de pruebas.

La quinta edición de la carrera arrancaba este jueves con 101 kilómetros de recorrido con salida y llegada en la localidad almeriense de El Toyo, primera de las cuatro etapas donde medio millar de participantes recorrieron parte de los espectaculares paisajes del Parque Natural de Cabo de Gata, donde la corredora del conjunto extremeño volvió a subirse a lo más alto del podio.

Con las ideas claras desde el comienzo, Natalia Fischer, daba la razón a quiénes la señalaban como gran favorita para lograr esta primera etapa y de paso enfundarse el jersey azul de líder.

Debutante en una prueba de Titan World Series, fue abriendo hueco y rodando en solitario desde el principio. No dio demasiada opción a su gran rival en la general, tras la baja de Tessa Kortekaas, la madrileña Pilar Fernández.

Fischer reconoció que estaba nerviosa ante lo que se fuera a encontrar en su debut, pero no hay duda de que las piernas son de una subcampeona de Europa. Allí no hay nervios que frenen. Su ventaja tras poco más de 100 kilómetros de etapa roza los 20 minutos con Fernández, segunda clasificada.

