Natalia Fischer también conquista la prueba más dura del mundo

La catalogada como la prueba de BTT más dura del mundo tampoco se le resiste a Natalia Fischer. La corredora malagueña del Extremadura Ecopilas dominó de principio a fin la categoría absoluta femenina de la Ruta de los Conquistadores disputada durante tres extenuantes etapas en Costa Rica.

La Ruta celebraba su trigésimo aniversario y en esta edición tan especial ha visto cómo por primera vez una ciclista de nacionalidad europea se hacía con el triunfo. La propia organización define esta prueba como un desafío único que lleva al límite a cada participante. «La Ruta más que una carrera es un legado. Es una experiencia transformadora. Es sudor, barro, superación y paisajes inolvidables durante tres jornadas de terreno extremo, cruzando selvas, volcanes y montañas, desde el Caribe hasta el Pacífico, de costa a costa, recorriendo más de 256 kilómetros y más de 7.000 metros de desnivel positivo».

Natalia Fischer llegaba a Costa Rica como una de las candidatas al triunfo final gracias a una temporada que ahora sí puede dar por cerrada y que ha sido sencillamente espectacular. Sin embargo, la experiencia costarricense ha resultado para la corredora del Ecopilas más dura de lo que se esperaba. «Es una prueba que te pone al límite físico y mental y que a lo largo del recorrido se realiza en condiciones extremas por la climatología que tiene Costa Rica. Pasamos por varios microclimas, desde el calor y humedad, al frío del volcán y altura. Cada etapa tenía lo suyo», sostiene la malagueña que incluso sintió en sus propias carnes algo más que respeto durante la travesía en solitario durante más de una decena de kilómetros por la selva Carara donde «no se oía una mosca mientras intentas ascender a pie por un terreno escarpado, embarrado y resbaladizo conscientes que estamos las dos solas, la bici y yo».

Pero Fischer demostró una vez más por qué es una de las mejores corredoras actualmente del BTT profesional europeo y viajó a Costa Rica en busca de La Ruta de los Conquistadores, donde se impuso en las tres etapas parciales para adjudicarse la clasificación general en la que es actualmente la carrera de bicicleta de montaña más dura del mundo.

Temas

Ciclismo