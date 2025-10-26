Natalia Fischer completa el pleno de victorias en Cazalla y rubrica la Copa de España perfecta

Natalia Fischer y María Reyes Murillo con sus maillots amarillos que les acredita como ganadoras de la Copa de España.

Última cita puntuable de la Copa de España XCM donde la pareja de corredoras del Extremadura Ecopilas, Natalia Fischer y María Reyes Murillo, llegaba a Cazalla de la Sierra con las tareas hechas al tener asegurados sus títulos logrados en las categorías élite y sub-23.

En élites, Fischer completaba el pleno de cuatro victorias en las cuatro pruebas disputadas de esta edición de la Copa de España XCM. La VI Maratón BTT Cazalla de la Sierra también se encuentra ya en el historial de la ciclista esteponera cuando rebasaba la línea de meta en primera posición por delante de Tamara Seijas, segunda clasificada, y de Mar Delgado, tercera.

En la clasificación general de esta edición, Natalia Fischer finaliza en primera posición con 800 puntos, seguida por Tamara Seijas (640) y Mar Delgado (403).

Por su parte, la extremeña María Reyes Murillo no tuvo su mejor día en Cazalla, pero aun así lograba clasificarse en la séptima posición absoluta y mejor sub-23 que también le confirmaban como vencedora final de la Copa de España XCM en su categoría, otra más en su haber.

La deportista de Quintana de la Serena acaba en el primer puesto de la general sub23 con 775 puntos, seguida de Paula Martín (375) y Lucía Navarro (155) y sigue ampliando un palmarés deportivo sencillamente brillante.