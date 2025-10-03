Natalia Fischer va camino de otro pleno en Almería

Dos de dos para Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas) en la Škoda Titan Desert Almería en la segunda etapa por un terreno 'de cine' camino de ... Tabernas. La corredora malagueña va camino de repetir pleno de victorias y triunfo final como ya hiciera en julio en Colina Triste.

La segunda etapa de la prueba almeriense, Universae, se alejaba del cabo de Gata y de las ramblas de El Toyo para adentrarse en la montaña y trialeras de la sierra de la Alhamilla, con 83 kilómetros de recorrido y 1.860 metros de desnivel positivo donde se ha vuelto a repetir el guión del jueves, con una Natalia Fischer intratable. La corredora del Ecopilas lograba su segunda victoria consecutiva y sumaba una veintena de minutos más de ventaja sobre Pilar Fernández en la general y que ya se eleva por encima de los 40 minutos.

La esteponera ha disfrutado en una etapa de subidas y bajadas constantes, lejos de los terrenos arenosos del jueves. Fischer encontró su pedaleo y rodó en grupos de ciclistas que podían mantener su ritmo. Y vaya ritmo.

Todo puede decidirse este sábado, en esa etapa Škoda We Love Cycling que enfrentará a Fischer por primera vez a Velefique en la que será la etapa reina de esta edición. Un puerto traicionero, durísimo y que la andaluza reconoce que nunca ha subido, a pesar de que queda bastante cerca de su casa.