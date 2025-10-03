HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Natalia Fischer con el maillot azul de líder camino de Tabernas. ACCIÓN TR3S
MTB

Natalia Fischer va camino de otro pleno en Almería

La corredora malagueña del Ecopilas suma su segunda victoria consecutiva en la Titán Desert

R. H.

Badajoz

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:50

Dos de dos para Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas) en la Škoda Titan Desert Almería en la segunda etapa por un terreno 'de cine' camino de ... Tabernas. La corredora malagueña va camino de repetir pleno de victorias y triunfo final como ya hiciera en julio en Colina Triste.

