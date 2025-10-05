Natalia Fischer se adjudica la Titán Desert Almería con pleno de victorias

Natalia Fischer levanta su bici en señal de victoria al entrar en meta como vencedora incontestable de la Titán Desert Almería.

Espectacular estreno de Natalia Fischer (Extremadura Ecopilas) con pleno de victorias en la edición de 2025 del Škoda Titán Desert Almería, en la que junto al exprofesional de carretera Luis León Sánchez, se han proclamado ganadores absolutos de la clasificación general. La corredora malagueña del Ecopilas no dio opción a sus rivales con un dominio absoluto de principio a fin imponiéndose en las cuatro etapas de la prueba.

La cuarta y última etapa 'legionaria' de 83 kilómetros y 828 metros de desnivel tenía la salida desde el mismo circuito que en etapas anteriores y una primera parte del recorrido por pistas favorables para entrar posteriormente en el Campo de Maniobras del Tercio Don Juan de Austria de La Legión, protagonista también en el último día. Pistas con constantes subidas y bajadas cortas pero intensas, antes de poner fin en El Toyo.

Natalia Fischer, fascinada

«Estoy completamente fascinada con la carrera. Venía nerviosa, pero he disfrutado muchísimo. Espero poder seguir viniendo y probar el resto de Titanes. Intentaré cuadrar el calendario y poder venir», resumía la corredora malagueña del Extremadura Ecopilas, que hacía buenas las apuestas como favorita para lograr el pleno en esta Titán Desert, cuatro victorias parciales y general, como su predecesora Tessa Kortekaas en la edición anterior.

La de este domingo ha sido una etapa más dura de lo que la propia Fischer se esperaba. Al llegar a meta, la esteponera reconocía que el recorrido era exigente y que el polvo, la arena y los toboganes de la base Álvarez de Sotomayor de la Legión, gran protagonista de la etapa, le han hecho sufrir para ganar.

A Natalia Fischer le secundaron en el podio final, Pilar Fernández (KH7), segunda clasificada y María Esther Maqueda (Andalucía), tercera.