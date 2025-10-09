HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Loren Herrera durante la prueba disputada en Badajoz de la Copa de España. KAZAJOZ TEAM
Gravel

Loren Herrera pone rumbo a Países Bajos para disputar el Mundial

El ciclista del Kazajoz y reciente campeón de la Copa de España participará este fin de semana en Limburgo junto a grandes figuras del ciclismo internacional

R. H.

Badajoz

Jueves, 9 de octubre 2025, 18:00

Loren Herrera se ha consolidado como uno de los ciclistas amateurs más destacados de la temporada. Tras conquistar la Copa de España Gravel en la categoría Máster 30 y mantenerse como líder en la clasificación de Maratón a falta de la última prueba, el corredor extremeño afronta ahora un nuevo reto: el Mundial de Gravel.

La cita será este domingo 13 de octubre, en la región neerlandesa de Limburgo. Herrera logró su clasificación directa gracias a su excelente actuación en la prueba de la UCI Gravel World Series disputada en Badajoz el pasado mes de marzo.

En la línea de salida compartirá protagonismo con algunos de los grandes nombres del pelotón profesional, como Romain Bardet, Greg Van Avermaet, Tim Wellens o Thomas Pidcock.

«El objetivo es salir a darlo todo, pero sobre todo disfrutar de una experiencia única», comenta Herrera. Aunque el recorrido no favorece especialmente a sus características de escalador, el ciclista del Kazajoz PetroGold Extremadura ha demostrado sobradamente su capacidad para rendir en todo tipo de terrenos.

