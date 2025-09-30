HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Loren Herrera celebra el título de la Copa de España con sus compañeros del Kazajoz. KAZAJOZ TEAM
Gravel

Loren Herrera conquista en Badajoz su primer título en la Copa de España

El ciclista del Kazajoz asegura en casa su triunfo final en máster 30 y escala al tercer puesto absoluto

R. H.

Badajoz

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:52

La novedosa modalidad de gravel sigue brindando alegrías al equipo extremeño Kazajoz PetroGold Extremadura. En apenas dos años desde su irrupción en el calendario nacional, la formación pacense ya suma cinco medallas en Campeonatos de España y tres generales absolutas en la Copa de España.

Este pasado sábado, en Badajoz, la escuadra pacense jugaba en casa y volvió a escribir una página dorada en su historia. Loren Herrera llegaba como líder de la categoría máster 30 y ocupando la cuarta posición en la clasificación general absoluta del circuito nacional. Arropado por una decena de compañeros, su objetivo era claro: asegurar el título y, si era posible, mejorar su posición en la general absoluta.

La carrera se desarrolló de forma favorable para el ciclista afincado en La Rinconada (Sevilla), que no necesitó asistencia urgente del equipo. Sus compañeros controlaron los principales movimientos de carrera y permitieron un corte clave que facilitó a Herrera asegurar la victoria en su categoría. Además, finalizó segundo máster 30 en la jornada y entró en el top 10 absoluto, lo que le permitió escalar hasta la tercera posición final en la clasificación general del circuito.

En el podio de máster 30 le acompañó también su compañero José Antonio Sánchez, quien se impuso en el esprint del grupo perseguidor para hacerse con la tercera plaza. Por su parte, José Julián Antúnez volvió a subir al podio en la categoría máster 60, logrando una meritoria segunda posición.

Con este brillante cierre, el equipo Kazajoz PetroGold celebró en casa y en familia un nuevo éxito colectivo.

La temporada de Loren Herrera está siendo inmaculada. Además de coronarse en la Copa de España de Gravel, en octubre representará a España en el Campeonato del Mundo de Gravel en los Países Bajos, tras lograr la clasificación. Antes, intentará cerrar otro gran objetivo: el doblete en la Copa de España de Maratón, donde también lidera la clasificación a falta de la última prueba.

