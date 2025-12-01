El Kazajoz presenta su nuevo equipo profesional PetroGold Fernando Torres

Los integrantes del equipo UCI del Kazajoz y de la nueva formación profesional Extremadura Petrogold Fernando Torres Probikes en Cáceres.

El primer equipo profesional de XCO del Kazajoz afrontará su temporada inaugural con una plantilla caracterizada por su juventud y ambición, dispuesta a hacerse un hueco entre la élite mundial del mountain bike olímpico. El proyecto reúne a seis ciclistas que serán el eje de esta histórica aventura deportiva. El equipo pacense ha logrado atraer a algunas de las mayores promesas del XCO español, concentrando un notable potencial de talento emergente. Pablo Rodríguez, Lucía Gómez, Guillermo Parrado, Mónica Estrada, Joan Mir e Irene García.

Un dato especialmente significativo es que la edad media de la plantilla es inferior a 19 años. A pesar de su juventud, todos los corredores han sido convocados por la selección española en diferentes categorías, lo que avala su solvencia competitiva.

En el ámbito internacional, todos los integrantes han estado en alguna ocasión entre los 50 mejores del ranking UCI (ránking mundial de la disciplina), con la única excepción del actual campeón de España cadete, Pablo Rodríguez, quien todavía no puede figurar en dicho listado hasta su ascenso oficial a la categoría júnior el próximo 1 de enero.

La composición de la plantilla destaca también por su equilibrio de género, con tres corredores y tres corredoras. Dos de ellos competirán en categoría junior, tres en sub-23 y la deportista más laureada y experimentada, Lucía Gómez, lo hará en la categoría élite.

Dentro de un grupo de altísimo nivel sobresale el nombre de Guillermo Parrado, subcampeón de Europa junior en XCC —la modalidad sprint del XCO—, con numerosos podios en la Copa del Mundo Júnior en 2025 y situado actualmente dentro del top-20 del ránking UCI. Se trata de uno de los jóvenes talentos más cotizados del panorama internacional.

Una estructura con base y proyección

Tras el salto competitivo y la creación de su estructura profesional, el equipo mantendrá su formación nacional —hasta ahora Kazajoz Petrogold Extremadura—, que conservará un elevado nivel deportivo y contará con oportunidades puntuales de competir junto al equipo UCI. Esta escuadra continuará funcionando como espacio de desarrollo y proyección hacia el primer equipo.

El objetivo es claro: consolidar un proyecto con continuidad en el tiempo que, además, actúe como motor de la cantera extremeña, reforzando la labor de promoción y dinamización del MTB olímpico que ya desarrollan las escuelas del Club Kazajoz en distintos puntos de la región.

