El Kazajoz pone broche de oro a la temporada con dos títulos en la Copa de España y tres andaluces

El Kazajoz PetroGold Extremadura puso el broche de oro a una temporada repleta de éxitos al sumar cinco nuevos galardones en apenas dos días, consolidando ... así su gran momento deportivo.

El sábado, el conjunto extremeño afrontaba el Campeonato de Andalucía de Gravel, disputado en la localidad sevillana de Guillena, con tres corredores andaluces en sus filas. El resultado no pudo ser mejor: triplete de victorias en las categorías júnior, sub-23 y máster 30, a cargo de Camilo Ramírez, Álvaro Gómez y Loren Herrera, respectivamente. Un éxito que pone de manifiesto la importancia y el peso de los deportistas andaluces dentro del equipo extremeño.

El domingo, en Cazalla de la Sierra, se celebró la última prueba de la Copa de España XCM (Maratón), a la que llegaban José Julián Antúnez y de nuevo Loren Herrera como líderes de sus respectivas categorías en el máximo circuito nacional. Con más suspense del deseado, ambos lograron cumplir sus objetivos.

Loren Herrera se impuso en la categoría Máster 30, asegurando su victoria final en la general, aunque tuvo que completar los últimos kilómetros con el hombro dislocado, demostrando una vez más la garra y determinación que le caracterizan.

Por su parte, José Julián Antúnez logró su segunda Copa de España XCM consecutiva, tras la conquistada en 2023, al subir nuevamente al podio y consolidar su liderato en Máster 60. No lo tuvo fácil: un problema electrónico en el cambio le obligó a detenerse en varias ocasiones para solucionarlo, temiendo incluso por una posible retirada.

Finalmente, y pese a las dificultades, ambos corredores pudieron celebrar sendas victorias en la Copa de España, sumando nuevos títulos a su palmarés.

Para Loren Herrera, se trata de su segunda Copa de España de la temporada tras la conseguida en gravel, mientras que para José Julián Antúnez supone la tercera consecutiva en tres años, tras las obtenidas en 2023 (maratón) y 2024 (gravel).