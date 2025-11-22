HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CICLISMO

El Kazajoz crea un equipo profesional de XCO

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El Kazajoz presentó este viernes, en el salón de actos de Cajalmendralejo en la capital pacense, el proyecto más ambicioso de su trayectoria: la creación del primer equipo profesional extremeño en la disciplina olímpica de MTB Cross Country Olympic (XCO). El club confirma que, a partir de 2026, contará con un equipo UCI, integrado por seis corredores de proyección internacional, cuyos nombres serán revelados en los próximos días. Con este nuevo equipo UCI el Kazajoz consolida una estructura integral que incluye cuatro escuelas repartidas por toda Extremadura, destinadas a nutrir la cantera regional. A ellas se suma un equipo nacional que ya es un referente.

