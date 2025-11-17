HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

José María Martín alza los brazos como ganador de la Clásica de Loinatz. EXTREMADURA PEBETERO
Ciclismo

José María Martín da el salto del Pebetero al Kern Pharma

El corredor sevillano sigue los pasos de su compañero Adrián Benito y pasa a profesionales tras conseguir en 2025 un récord histórico de victorias de gran prestigio

R. H.

Badajoz

Lunes, 17 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

El equipo profesional Kern Pharma anuncia el fichaje de José María Martín para las temporadas 2026 y 2027. Un salto al profesionalismo que para el ... Extremadura Pebetero es un orgullo por lo que significa para el corredor sevillano, pero también para la escuadra extremeña y también para el ciclismo español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

