José María Martín da el salto del Pebetero al Kern Pharma

El equipo profesional Kern Pharma anuncia el fichaje de José María Martín para las temporadas 2026 y 2027. Un salto al profesionalismo que para el ... Extremadura Pebetero es un orgullo por lo que significa para el corredor sevillano, pero también para la escuadra extremeña y también para el ciclismo español.

José María Martín llega al profesionalismo después de un año increíble en resultados. Empezó ganando etapa en la Vuelta al Guadalentín en la primera semana de febrero y ha terminado ganando la Vuelta a Tenerife en septiembre, manteniendo una regularidad altísima durante toda la temporada, alzándose con 12 triunfos absolutos, incluido el Campeonato de España Élite. El corredor también ha ganado la Copa España Élite, además de la prueba de la Copa España Circuito Guadiana, las generales de las vueltas a Ávila y Tenerife, etapas en las vueltas al Guadalentín, Navarra, Castilla y León, Zamora, dos en Castilla la Mancha y en Tenerife, además de la prestigiosa Clásica Loinatz. José María Martín también ha ganado, con récord histórico, el Ranking Élite de la RFEC con 2.495 puntos, sacando al segundo clasificado 640 puntos y doblando sobradamente al primer clasificado sub-23.

En 57 días de competición oficiales en esta temporada 2025 con el equipo extremeño, el corredor natural de Morón de la Frontera ha obtenido 12 triunfos absolutos, además de conseguir 23 podios y 40 'top 10', lo que puede dar idea de la superioridad del corredor y los méritos de lo conseguido.

José María Martín agradece a todo el equipo Extremadura Pebetero, compañeros y técnicos, el apoyo dado y el trabajo realizado para que haya podido dar el salto a profesionales. Además, el sevillano destaca la importancia de hacerlo desde un equipo que no es filial, siendo ya el segundo corredor que lo consigue esta temporada después de su compañero Adrián Benito, demostrando que es posible con esfuerzo y trabajo poder llegar a ser profesional desde un equipo como el Extremadura Pebetero.

Desde el equipo Extremadura Pebetero le desean la mayor de las suertes en esta etapa nueva etapa dentros de la estructura de un gran equipo con proyección internacional, donde confían que puede tener una larga y exitosa carrera profesional. Para la formación extremeña el lanzamiento de sus dos corredores al ciclismo profesional constituyen sus mayores victorias conseguidas en 2025.