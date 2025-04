Yates da el primer golpe en el Giro

El escenario cuenta. La salida de la contrarreloj estaba ubicada en la Plaza de los Héroes, levantada en honor de los fundadores de la nación ... magiar. Cerca está desde 2004, desde que Hungría ingresó en la Unión Europea, la Rueda del Tiempo, el reloj de arena más grande del mundo. No cuenta las horas, sino los años. Tiene su propia medida del tiempo. Como Simon Yates, inesperado ganador de la segunda etapa de este Giro, una contrarreloj de 9 kilómetros que iba de Pest a Buda cruzando el Danubio. Suyo es el primer golpe de este Giro. A Yates lo destrozó Chris Froome en la Finestre durante el Giro 2018. Y le dejó sin título Egan Bernal en la pasada edición. Pero el británico, ganador de la Vuelta en 2018, tiene aún 29 años y se siente con tiempo de sobra para conquistar de una vez la ronda italiana. Batió en la capital húngara a los especialistas y ya es el segundo en la clasificación general que, vestido de rosa, encabeza una bestia, Mathieu van der Poel.

La breve contrarreloj de Budapest daba miedo: en solo 9 kilómetros contenía 23 curvas, dos más que el Alpe d'Huez. Y terminaba botando sobre el repecho adoquinado que sube al Castillo de Buda. Curva, frenazo, arrancada, riesgo... Los ciclistas rodaron junto al Parlamento húngaro, donde una espeluznante hilera de zapatos de bronce recuerda las ejecuciones de judíos al borde del Danubio. Era una etapa para sobrevivir. Y todos lo hicieron, incluidos Pello Bilbao y Mikel Landa. El vizcaíno no pudo entrar en la pelea por la maglia rosa, pero estuvo con los mejores. Y el alavés cedió menos de lo previsto. Nada más ver su tiempo, se paró a firmar autógrafos. Sonreía en este Giro que tiene toda la montaña por delante y solo una 'crono' más, el último día. Cuesta arriba, Mikel Landa vive mejor.

Yates rentabilizó su explosividad en el ratonero circuito. Aventajó en 3 segundos a Van der Poel y en 5 al renacido Tom Dumoulin. Solo ellos bajaron de los 12 minutos. Foss y Kelderman cedieron 17 segundos, uno más que Nibali y dos más que Almeida. Bardet se dejó 24. Pello Bilbao, 26. Y Carapaz, 28. El ecuatoriano apenas aventajó en cinco segundos a Landa. El escalador de Murgia, pese a los 33 segundos que le sacó Yates, sale fortalecido de Budapest y por delante de Valverde (a 41), 'Superman' López (a 42) y Ciccone (a 50). Landa, tercero en el Giro de 2015 y cuarto en 2019, alimenta su fe en que aún está a tiempo de volver a pisar el podio.

Como Tom Dumoulin. Aunque solo tiene 31 años, muchos, incluido él mismo, le dieron por jubilado en enero de 2021 cuando anunció que se tomaba un año sabático. ¿Motivo? Simple: estaba harto del ciclismo profesional. Lo descubrió en una de esas concentraciones en el Teide, venga a subir y bajar del volcán. ¿Para qué? Para mejorar la capacidad de sufrimiento. Ufff. Lo dejó. Parecía que había pasado el tiempo del ganador del Giro de 2017.

A Dumoulin, como él confiesa, le gusta «más la competición que la preparación». Se bajó de ese carrusel. No quería malgastar en el ciclismo lo más valioso que tiene: su tiempo. Durante meses vivió apartado. Ahora está de regreso en el Giro para ver si puede volver a ser lo que fue. «Creo firmemente que es posible» , dice. Tiene tiempo. El reloj de la breve, técnica y difícil contrarreloj de Budapest también lo cree. «Un hombre feliz llega muy lejos», declaró en 'cyclingnews'. Antes, Dumoulin era un ciclista; hoy es un ciclista feliz. Advertidos quedan su rivales.

«No esperaba ganar»

Felices también estaban Pello y Landa, pareja del Bahrain, y Yates. «No esperaba ganar esta contrarreloj», confesó el británico. «Es perfecto llevarme la etapa y que otro sea el líder. Así no desgastaré a mi equipo», reflexionaba. A ese otro, a Van der Poel, no le importa el peso del liderato. «Qué va. Otro día de rosa». El color de sus sonrientes mejillas. No ha venido a ganar el Giro. Para eso están los que le siguen en la general: Yates (a 11 segundos), Dumoulin (a 16), Kelderman (a 24), Pello Bilbao y Almeida (a 29), Nibali (a 30), Bardet y Carapaz (a 35), Landa (a 44) y López (a 53). Todos están convencidos de que tienen tiempo y, sobre todo, espacio. El Etna que llegará el martes, y luego los Apeninos y los Dolomitas. La rueda del Giro va hacia la montaña.