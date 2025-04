Extremadura proyecta al belga Geeraerts

R. H. Badajoz Lunes, 7 de abril 2025, 19:17 | Actualizado 19:47h. Comenta Compartir

Ferre Geeraerts ya es parte del patrimonio inmaterial de la Vuelta a Extremadura. El primer belga que inscribe su nombre en el palmarés mantiene el ... buen estado de forma que le ha dejado su exitosa participación en las rutas de Cáceres, Badajoz, Salamanca y Portugal y hace unos días se impuso en la Crono Challenge de Borlo, una prueba contrarreloj sobre 29,4 kilómetros en la que aventajó a sus rivales en más de 30 segundos. Geeraerts voló a casi 50 km/h para concretar este triunfo. «La victoria en la Vuelta a Extremadura me dio confianza, sobre todo me ha permitido correr más al ataque, sin pensar tanto en la victoria o en la derrota. Un aporte de creencia en las posibilidades propias. Creo que este triunfo, además de por el resultado en sí, me puede ayudar en mi sueño por lograr el salto al profesionalismo. El ciclismo ha cambiado mucho. Ahora con 22 años no estás en la mejor edad para esa promoción, el ciclismo juvenil tiene mucho peso y capta muchas atenciones, pero una victoria como ésta puede ayudar. ¿Volver a la carrera? Como tal sería un placer, pero me gustaría que no fuera posible: eso significaría que he conseguido alcanzar el profesionalismo. Y esta temporada me la marco con ese gran objetivo», apunta el corredor del DL Chemicals-Experza.

Geeraerts guarda un grato recuerdo de la prueba, de su desarrollo y, sobre todo, de la afición y la atmósfera que la rodea: «La idea del equipo era cargar de competición el mes de marzo con vista a las siguientes pruebas y ya en febrero la teníamos entre los objetivos. Personalmente no conocía la carrera, siempre buscas alguna información y más en estos tiempos donde todo es más fácil. El mánager del equipo nos avisó que se trataba de una prueba con mucho prestigio y muy bien organizada y, desde luego, no nos engañaba. La organización fue muy buena, con localizaciones muy hermosas tanto para las salidas como las llegadas; con unos escenarios, a nivel de paisajes, muy bonitos; con mucha presencia de monumentos… Y un gran ambiente. Muchísimo público, y no solo en las metas. Muchos más 'supporters' que en pruebas de nuestro país para esta categoría. Una de las cosas que, sin duda, me sorprendió más de la Vuelta a Extremadura fue el ambiente. Es impresionante». Noticia relacionada Las mejores imágenes de la Vuelta Ciclista a Extremadura Repetir en marzo para 2026 La de 2025, la trigésima edición de la ronda extremeña, ha sido la tercera consecutiva que se ha celebrado en el mes de marzo. Un mes en el que la prueba se ha asentado rápidamente, haciéndolo además desde la paridad. Si el calendario ha sido mucho más amable con la prueba femenina, la masculina coincidió con la tercera prueba de la Copa de España Élite y Sub-23, una circunstancia que condicionó algunas ausencias en el pelotón participante. La primera edición de la Vuelta a Extremadura se disputó en septiembre, entre el 3 y el 7 de 1985. Y la primera de la nueva época, en 2021, también tiene lugar en este mes. Son las dos únicas ocasiones. Los meses de abril, con nueve experiencias, y junio con siete, son los que más veces han sido testigos de la competición. Mayo, con seis, y julio, con tres, son los otros meses en los que se ha disputado la carrera en estos cuarenta años de existencia. En esencia, la Vuelta a Extremadura ha sido sinónimo de la primavera. Una carrera florida, verde y exuberante. «La cuestión de las fechas siempre está sujeta a diferentes circunstancias, pero sí es verdad que esta ubicación en marzo nos resulta muy interesante. Y no sólo a nivel organizativo, porque acotamos las diferentes vueltas a Extremadura en el espacio de tres semanas, desde los cadetes y los juveniles a las profesionales femeninas. La alerta naranja que este año nos ha hecho cambiar la etapa reina de la prueba femenina es algo que puede pasar en cualquier momento y en cualquier prueba. No debe servir de condicionante para descartar una fecha en favor de otra. Y la coincidencia del Trofeo Guerrita con la última etapa de la prueba masculina es una cuestión de calendario que en ediciones pasadas no se ha producido y no tiene por qué repetirse en 2026. De cara al futuro nos gusta el mes de marzo, nos sigue pareciendo un buen momento», comenta Azucena Lozano, directora técnica de la organización.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Ciclismo