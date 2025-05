El Electromercantil-GR100 juvenil lidera el ránking nacional

R. H. Badajoz Miércoles, 7 de mayo 2025, 21:43 Comenta Compartir

La reciente victoria del malagueño Mario Cordero en la general final de la tercera edición de la Vuelta a los Valles Cántabros no sólo realza el buen momento de forma que atraviesa el corredor juvenil de segundo año andaluz, sino que es la última concreción de la formidable temporada que está cuajando el Electromercantil-GR100 en el cuarto año de existencia de la estructura. Un proyecto deportivo extremeño entre la élite nacional juvenil. «El balance hasta ahora es realmente muy positivo, mucho mejor de lo que podríamos esperar, y sobre todo nos satisface porque se trata de éxitos que vienen con varios corredores. Son resultados magníficos que van más allá de la individualidad y eso hace que les demos un poco más de valor aún, porque involucran al colectivo, al grupo», sonríe su mánager general, el placentino Rubén Martín. Ganas inmensas, perfil bajo y una confianza absoluta en el talento. Tras la última actualización, este martes 6 de mayo, el Electromercantil-GR100 lidera el ránking nacional por equipos de la Federación Española con 798 puntos, 37 más que el Alimco-Campagnolo vitoriano. Mario Cordero, quien sube cuatro puestos, es el segundo en el individual.

La prueba cántabra es la quinta general de una prueba por etapas de esta temporada en cuya clasificación final triunfa un corredor del Electromercantil-GR100. Nada menos que la quinta. El guarismo es impresionante. Una vuelta por etapas abarca regularidad, constancia, táctica y mucho, mucho compañerismo. El periplo lo arrancó en febrero el cacereño Álvaro Domínguez. En ese camino han llegado éxitos de alcance internacional, como la Volta al Concelho de Loulé portuguesa hace tres semanas. Y muchas otras posiciones de honor y podios relevantes en clasificaciones secundarias. Palabras mayores. «Es un momento inmejorable, sin duda. Tenemos invitaciones para competir en pruebas en Francia», aporta Martín.

En la Vuelta a los Valles Cántabros un cómo destaca sobre el qué. Cordero asalta el liderato en la tercera y última etapa, en la que parte cuarto, a 21 segundos del liderato y con dos corredores del Polti-Visit Malta de la Fundación Contador en una posición privilegiada. Los 104,5 km finales con inicio y final en San Vicente de la Barquera son un abecé de táctica ciclista. A veces se intenta y no sale. Esa es la competición. Pese a su profesionalización, la categoría júnior es formación. «La idea era tener siempre corredores por delante con vistas a hacer de puente cuando Mario pasase al ataque en la subida a La Florida y, una vez juntos, tirar de él los últimos cuarenta kilómetros, en un terreno muy rodador. Los chicos son fantásticos, trabajan muy bien y hacen caso a las instrucciones», explica el director deportivo castellanomanchego Javier Martín. El de Almadén ha estado al volante en todos los éxitos.

La Vuelta a los Valles Cántabros y la Volta a Loulé llevan la firma de Cordero. El extremeño Álvaro Domínguez se impone en la Challenge Volta O Barbanza A Orixe y la Vuelta a Extremadura, que es la primera de toda la racha, en febrero. El también malagueño José Vega aporta su triunfo en la general de la primera edición de la Vuelta a Tenerife, donde se anota las dos etapas. Éxitos absolutos reforzados por otros muchos buenos resultados parciales en diversas pruebas; en el prestigioso Trofeo Cabedo, por ejemplo, Cordero se anota el Trofeo Calig. «Mario es un corredor más veterano, que ya en 2024 había dejado muestras de su enorme calidad. Pero tanto Álvaro como Pepe son ciclistas de primer año. Hay continuidad. Hay futuro. Pero no sólo son ellos. No es una cuestión de los que ganan. Ni de ganar. Es una suma de todos. Los que trabajan son igualmente claves. No lucen tanto porque su trabajo es oscuro y discreto. Guillermo González, Dani Melo, Diego Martín, Juan Antonio Lospitao… Y también están logrando resultados muy buenos. Lospi acabó segundo en el Trofeo Ayuntamiento de Guijuelo y Martín, en el campeonato de Castilla y León», valora Martín.

La categoría juvenil de 2025 es mucho más profesional que la de 2019, antes de la pandemia. Los desarrollos son libres, los kilometrajes son mayores, el salto directo al profesionalismo o a estructuras satélite que casi lo son es mucho más habitual. Ojeadores, aves rapaces, sobrevuelan todas las carreras con promesas de futuro. Hasta una categoría como la sub-23 languidece en esta dinámica. «El ciclismo en los últimos años ha profesionalizado mucho la categoría, hoy en día vemos júnior muy destacados que están andando bien en el campo profesional. En otro tiempo podía parecer una locura. Ahora, menos. Pero con todo creemos que hay que ir con cabeza. No todos van al mismo ritmo de desarrollo, los márgenes son diferentes. Y hay que mimar y cuidar ese proceso», reflexiona Martín.

Proyecto femenino

Los buenos resultados del Electromercantil-GR100 trascienden la categoría júnior masculina. En su primera campaña como bloque tras un 2024 de generación de dinámicas, el proyecto femenino también ha subido al podio de la mano de Ana Lospitao en la primera prueba de la Copa de España cadete. «Y no sólo eso, Rocío Martín acaba entre las diez primeras y nos llevamos la general por equipos. Un resultado impensable, sobre todo porque nuestra idea y nuestra vocación es la de crecer. Somos un equipo de futuro con futuro. Y en este camino lo tenemos claro: ofrecer oportunidades a los ciclistas para competir al máximo nivel nacional e internacional. La igualdad se pelea desde las mismas oportunidades, el mismo soporte y la misma estructura».

Más allá de sexos, el Electromercantil-GR100 es un planteamiento global. Su entrada en el ciclismo juvenil fue agraciada, en tanto que un 'superclase' como Pablo Lospitao, además nacido en Extremadura, brilló desde el primer momento y logró la Copa de España de la categoría. «Su caso era algo excepcional y tenerle, una suerte. Sobre todo, valoramos y agradecemos que quiso estar los dos años con nosotros. No nos da miedo que nos toquen a los corredores, es normal. Nosotros estamos para ayudar a los chicos. Pero su continuidad nos ayudó a consolidar el renombre de la estructura. No somos un equipo que fiche por rendimiento, que es perfectamente legítimo y respetable. Nuestra filosofía en ese sentido es otra. Y nos alegra profundamente que los chicos se quieran quedar con nosotros. Si lo deciden ellos y sus familias es porque están a gusto aquí, cómodos con nosotros y disfrutando de la bici«.

