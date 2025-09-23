Cristina Barrado, José Antonio Sánchez y los hermanos Sánchez Cidoncha, Pedro y Daniel, brillan en el Campeonato de España

R. H. Badajoz Martes, 23 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

La localidad soriana de San Leonardo de Yagüe acogió del 19 al 21 de septiembre el Campeonato de España Master de carretera, con las pruebas contrarreloj el viernes y las carreras en línea durante el fin de semana. Los ciclistas extremeños volvieron a ser protagonistas, logrando meterse en los podios nacionales y firmando resultados destacados.

El viernes, en la prueba contra el crono individual (CRI), el gran dominador fue Pedro José Sánchez Cidoncha (Tany Nature), que no solo se proclamó campeón de España en Master 40, sino que además marcó el mejor tiempo absoluto de todas las categorías con un registro de 14:18. Con este triunfo, el corredor dombenitense suma ya ocho títulos nacionales de contrarreloj. En la categoría Master 30B femenina, Cristina Barrado (ADC Francisco Pizarro) firmó una meritoria actuación, parando el crono en 19:21 y consiguiendo la tercera plaza, quitándose la espinita del pasado año, cuando no pudo disputar la CRI tras una caída en la prueba en línea donde fue subcampeona de España.

Las emociones continuaron en las jornadas de sábado y domingo con las pruebas en línea. En Master 30, la alegría llegó de la mano de Daniel Sánchez Cidoncha (Tany Nature), que logró un brillante bronce al esprint, rozando la plata por escasos milímetros. José Antonio Sánchez (Kazajoz Petrogold Bikeocasión) consiguió una valiosa plata en Master 30B, confirmando de nuevo su presencia entre los mejores a nivel nacional, aunque sin poder revalidar el maillot rojigualdo. Además, David Garrido (Tany Nature) finalizó en la novena plaza en Master 30B.

En la carrera Master 40, Pedro Sánchez Cidoncha volvió a ser protagonista, entrando segundo en meta tras un ajustado esprint del pelotón que le otorgó la plata nacional, repitiendo así el resultado conseguido en 2024.

En Master 50, Víctor Mateos (EC Mérida) entró en el grupo principal, quedandose lejos de luchar por las medallas, concluyendo en torno a la 22ª posición.

En la prueba femenina, disputada a un ritmo altísimo con una media superior a los 41 km/h, Cristina Barrado (ADC Francisco Pizarro) se quedó a las puertas del podio, finalizando cuarta en Master 30B, a 2 minutos y 51 segundos de la tercera clasificada. Por su parte, Marina Preciado Agapito (Kazajoz Petrogold Bikeocasión) concluyó en la octava posición en Master 40A.

