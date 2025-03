Chatelon se impone a Geeraerts en la segunda etapa de la Vuelta a Extremadura

El puente romano de Alcántara fue testigo de la salida real de la segunda etapa de la Vuelta a Extremadura, que rápidamente afrontó ... terreno ascendente y vivió sus primeros ataques. Ospital y Vierge (Grupo Eulen Nuuk), Sánchez (Extremadura Pebetero), Van Looveren (DL Chemicals), Rodas (High Level Gsport), Morras (Telco ON Clima Osés, Nieto (Valverde Team), González (Caja Rural ALEA) y Hollamby (Martigues) abrieron hueco antes del esprint especial de Zarza la Mayor, donde González pasó en primera posición.

En la fuga que fructificó finalmente se añadieron Fuentes (Equipo Cortizo), Corres (Caja Rural ALEA), Otegi (Grupo Eulen Nuuk), Ara (Telco ON Clima Osés) y Van Looveren (DL Chemicals), consiguiendo alcanzar casi 3 minutos de diferencia sobre el pelotón en el ecuador de la etapa.

En la ascensión a Puerto Viejo se quedaban por delante únicamente Ara, Hollamby, Corres y Van Looveren, los más escaladores de ese pelotón cabecero. El belga fue el primero en coronar, mientras que el resto de componentes del grupo de escapados quedaban absorbidos por un pelotón que lideraba Finisher. A su trabajo le dio continuidad el Grupo Eulen Nuuk. El cuarteto de cabeza de carrera afrontó también con entendimiento la subida a Villamiel, donde volvió a pasar Van Looveren en cabeza confirmando su liderato en esta clasificación de la montaña. La ventaja se reducía a 2 minutos, con Extremadura Pebetero pasando a poner ritmo en el pelotón principal.

Finalizado el largo descenso, se producía el primer movimiento de los favoritos en el grupo. Adrián Benito (Extremadura Pebetero), Hugo Tapiz (Finisher) o Geeraerts (DL Chemicals) movían el pelotón sin conseguir destacarse, aunque sí acercando el cuarteto de cabeza a apenas 1 minuto y medio solo con la ascensión a Acebo por delante.

Las rampas previas a esa última subida animaban al contraataque en el pelotón de Geeraerts, segundo en la general, y de su compañero Pousaerts (DL Chemicals); Iban Gutiérrez (Cortizo), Chatelon (Martigues), Nil Aguilera (Caja Rural ALEA), el cuarto clasificado Meredith (Grupo Eulen) y Miguel Moya (High Level Gsport).

Ya en la ascensión, el líder Tomkinson y su equipo Martigues reaccionaban en el pelotón principal, mientras que se juntaban los dos grupos de escapados justo antes de coronar Acebo, con 40 segundos de ventaja. A toda velocidad se lanzaba la carrera en busca de la línea de meta en Perales del Puerto. En el último repecho antes de meta, arrancó Chatelon llevándose a Geeraerts a rueda. Ambos abrieron suficiente renta para jugarse la victoria en un mano a mano que se decidió por milímetros para el francés.

Subieron al pódium Jules Chatelon (Martigues) como ganador de la etapa, Ferre Geeraerts (DL Chemicals) como líder de la carrera, también como líder de los esprints especiales y como líder de la regularidad; Thys Van Looveren (DL Chemicals) como líder de la montaña; Iker Pérez (Caja Rural ALEA) como mejor extremeño y Gorka Corres (Caja Rura ALEA) como ciclista más combativo. El DL Chemicals fue el mejor equipo de la jornada.

Van Looveren, primero en todos los pasos montañosos puntuables, disfrutaba de una experiencia inédita en su carrera deportiva. «Es un momento muy bonito, es la primera vez en mi carrera que llevo un maillot de líder en una general», comentaba el ciclista de Brecht, cerca de Amberes. Su compañero Geeraerts, el nuevo jersey amarillo, mostraba su satisfacción por el liderato, pero sin obviar que éste llega tras su segunda plaza consecutiva. «Estoy contento con el liderato, pero un poco decepcionado porque es el segundo día seguido en el que acabamos en la segunda posición. Seguro que mañana no es así, me encuentro bien, he tenido buenas piernas estos dos días y espero que el domingo también y podamos conseguir el jersey definitivo».

«Estar en la Vuelta a Extremadura me hace muy feliz. Ya he competido en otras pruebas españolas y esta vuelta me parece una gran carrera, una de las mejores pruebas del calendario español», comenta Chatelon. «La seguridad es perfecta y las rutas son hermosas. Es una vuelta, además, que ofrece recorridos variados. Para nuestro equipo es especialmente buena, porque tenemos diferentes perfiles de corredores y estábamos convencidos de que podíamos hacer cosas muy bonitas en esta competición».

Uno de los 'veteranos' del pelotón de esta edición es el ciclista soriano Antonio González, quien afronta su tercera participación en la Vuelta a Extremadura y que durante esta segunda etapa se mostró muy activo. González encabezó el paso por el sprint especial de Zarza la Mayor. En su último año en la categoría sub-23, el corredor de El Royo viene de competir contra profesionales en la Vuelta Ciclista a Murcia enrolado en la selección española dirigida por Pascual Orengo.

González descubrió la prueba en 2022, enrolado en el desaparecido equipo sub-23 de la Fundación Contador con el que logró el triunfo coral en una crono por equipos inaugural celebrada en Zafra. «Es una prueba muy bonita y yo creo que su celebración a comienzos de la temporada la hace mucho más especial aún. No hay muchas pruebas de estas características a estas alturas del calendario y eso le da un espacio propio. Personalmente es una prueba que me encanta», confiesa.

«Mi primera experiencia fue prácticamente en verano [la edición de 2022 se disputó entre el 15 y el 19 de junio], era una carrera de cinco días y hacía muchísimo calor. Fue una edición espectacular. Pero estas fechas se agradecen mucho, sobre todo por unas temperaturas que son mucho más agradables. Y los paisajes están preciosos», recuerda un González cuyo rol entonces, primer año en la categoría, estaba enfocado a apoyar a su compañero Javi Serrano, hoy en día profesional y entonces el maillot amarillo provisional de la carrera. Ausente en 2023, González regresa en 2024. «La Vuelta a Extremadura es una carrera con una atmósfera singular. El ambiente que se vive en las etapas es único. Siempre hay mucha gente en las salidas, al paso de los pueblos y es muy especial cómo nos animan los niños en muchos puntos del recorrido».

La ronda extremeña no es una prueba especialmente predecible en lo deportivo. «Cualquier carrera siempre es complicada, todos partimos con opciones y es la carretera la que selecciona. Al final la Vuelta a Extremadura siempre tiene etapas para todos. Hay jornadas para el sprint que después se complican y etapas para los escaladores en las que el peso de la carrera lo llevan ellos. Pensando en la edición de 2025, viendo la etapa de este sábado y la final, creo que es una carrera que al final le va mejor a un ciclista que, sobre todo, suba bien».

Tercera etapa

Ubicado en plena Vía de la Plata, el municipio de El Carrascalejo es el menos poblado de toda la provincia de Badajoz, con menos de ochenta habitantes. En sus entornos, dominados por impactantes paisajes de dehesas donde crecen esbeltos ejemplares de encinas, se encuentra la Finca El Toril. Desde sus instalaciones, gestionadas por Caja Rural de Extremadura, los ciclistas pronto alcanzarán las calles de Mérida, la antigua Emérita Augusta y reciente arranque de la Vuelta Femenina con una contrarreloj individual. La capital de Extremadura, Patrimonio de la Humanidad de UNESCO desde 1993, destaca sobre todo por su rico patrimonio arqueológico de origen romano. Uno de sus monumentos más representativos es su teatro, inaugurado en el año 15 a. C. y que hoy en día, cada verano, es la sede principal del Festival de Teatro Clásico, además de acoger otros muchos espectáculos musicales y escénicos. En términos deportivos es digno de mención por la monumentalidad de su recorrido el medio maratón que se organiza en la ciudad y que celebra su próxima edición el 5 de abril.

La etapa acumula muchos kilómetros por las geografías de la Comarca Tierra de Mérida-Vegas Bajas dirigiéndose con posterioridad hacia la población de Valverde de Mérida y, una vez cruzado el río Guadiana, hacia Villagonzalo. Desde esta localidad el pelotón busca las inmediaciones de La Zarza, una población con varias experiencias dentro de la carrera y en la que cristalizó la última victoria de un ciclista extremeño en la general de la ronda regional (Pedro Romero, 2006). Alange, célebre por la fama de sus aguas termales cuyos usos se popularizan durante el dominio romano, es la siguiente escala de un itinerario que ingresa en la Comarca Tierra de Barros, especialmente prodigiosa en la producción vinícola y en la de aceites de gran calidad, a través de Palomas. Ribera del Fresno, municipio con una intensa actividad en el ciclismo escolar y que hace un mes se ha volcado con las vueltas a Extremadura juvenil y cadete, es la siguiente escala del pelotón.

La carrera alcanza Villafranca de los Barros, una pequeña ciudad con más de 12.000 habitantes en plena Ruta de la Plata que es conocida como 'la ciudad de la música' y puede presumir de una banda fundada hace más de un siglo. Cada mes de diciembre la feria multisectorial Expobarros reivindica lo mejor de la Comarca. Y las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Coronada, con el 8 de septiembre como cénit, han sido declaradas como de interés turístico regional. Fuente del Maestre, puerta de entrada de los ciclistas en la Comarca Zafra Río Bodión y salida de etapa de La Vuelta a España 2024 en su periplo por Extremadura, presenta un sorprendente casco urbano, sobre todo el eje que conforman sus plazas del Corro y de España, unidas por la calle Pizarras. En la población, donde se pueden contemplar los restos de un tramo de la vieja muralla medieval, la estética de su ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria bien merecen una contemplación.

La subida a Feria aguarda a los corredores escoltada por la sobrecogedora presencia de su castillo medieval y, especialmente, una torre del homenaje de cuarenta metros de altura que es visible desde muchos kilómetros y desde la que se pueden contemplar hasta una veintena de poblaciones; tal es su porte que inspira un dicho popular muy aclarador: «¡Madrecita, quién tuviera la tierra que se divisa desde el castillo!». El centro de poder de los Suárez de Figueroa, que arrancó como un señorío, pasó a condado y fue elevado a ducado bajo el reinado de Felipe II, es un pueblo sorprendente, de vida tranquila y amable en la que hay que destacar su fiesta de las Cruces de Mayo, donde son las mujeres las que portan las representaciones que sacan en procesión. Las empinadas pendientes de la calle Pilar de Zafra, rampas de hasta el 15%, emergen como el punto clave de una etapa a la que a esas alturas le restan menos de 37 kilómetros. Desde Feria, la competición prosigue con un tramo por los entornos de La Lapa que alterna subidas y bajadas, nada fácil para persecuciones, en el que se rodea la populosa Zafra para encarar la búsqueda del cercano casco urbano de Los Santos de Maimona. Esta población recibe una meta de la Vuelta por tercera en vez en la historia. En 1991, segundo sector de la primera etapa, se impuso el danés Soren Bohor Pedersen, mientras que en 1993 el triunfo fue para Antonio Alfaya. Su Palacio de la Encomienda es un testimonio único de la arquitectura civil de la Orden de Santiago y el Capricho de Cotrina, una iniciativa personal que un vecino albañil y marmolista comenzó en 1988, se ha ganado una creciente fama con sus evocaciones a la obra que ideó Antoni Gaudí en la localidad cántabra de Comillas. La calle Carrera Chica cierra la edición XXX de la ronda extremeña.