Buen papel de Loren Herrera en su debut mundialista

Loren Herrera viajó a la región holandesa de Limburgo con el objetivo de disfrutar de la experiencia de vivir su primer Campeonato del Mundo de Gravel, sin presión ni un objetivo deportivo concreto. Por delante una prueba de 180 kilómetros por los alrededores de Zuid-Limburg, sobre un recorrido rapidísimo y en un ambiente sencillamente espectacular. Su gran estado de forma y la regularidad mostrada durante toda la temporada en todo tipo de terrenos hacían presagiar un buen papel del ciclista extremeño del Kazajoz PetroGold Extremadura. Sin embargo, con una parrilla de salida con más de 300 corredores en su categoría de máster 30 y varios miles en total, las posibilidades de tener una carrera complicada eran altas.

Por suerte, Loren Herrera partía desde el cajón de salida 'priority', gracias al podio conseguido en la Copa del Mundo celebrada en Badajoz —donde logró su clasificación—, lo que le permitió evitar el desgaste inicial de tener que remontar desde atrás para colocarse en cabeza.

Aun así, y sin ser un especialista en rodar en grupo peleando por la posición, sufrió durante los primeros compases de carrera, tratando de mantenerse delante sin asumir riesgos innecesarios que pudieran arruinar su actuación. Una vez asentado en un tercer grupo en torno al puesto 40 de su categoría, logró consolidar su ritmo y comenzó una remontada constante, apoyado en su gran fondo físico y en la ausencia de incidentes, que le permitió cruzar la meta como el mejor español de su categoría, firmando una meritoria vigesimosexta posición.

Un resultado que reafirma a Loren Herrera como uno de los corredores más destacados del panorama nacional. Tras su tercer puesto absoluto en la Copa de España de Gravel, en este Mundial firmó el quinto mejor tiempo de entre los casi 150 españoles participantes, solo superado por ciclistas que han sido o son profesionales y que compitieron en categorías superiores con ritmos de carrera más altos.

«Estoy muy contento con el resultado. Era mi primer Mundial y mi objetivo era disfrutar y aprender. Volver a casa como primer español de mi categoría y con ese top 30 es algo muy especial para mí», declaró Herrera tras cruzar la meta.

