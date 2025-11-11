Bronce para Laura Pérez en la Copa de España

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La expedición extremeña cuajó una notable actuación en la Copa de España de ciclismo en pista celebrada en Valdepeñas el pasado sábado. Cuatro participantes lograron meterse en las finales. Laura Pérez se subió al podio final logrando el bronce en la prueba de velocidad. En scratch cadete, Carolina Martín superó la clasificatoria con solvencia, mientras que los júniors Miguel Ángel Gómez y Sergio Sánchez también alcanzaron la última fase.