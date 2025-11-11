HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CICLISMO EN PISTA

Bronce para Laura Pérez en la Copa de España

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La expedición extremeña cuajó una notable actuación en la Copa de España de ciclismo en pista celebrada en Valdepeñas el pasado sábado. Cuatro participantes lograron meterse en las finales. Laura Pérez se subió al podio final logrando el bronce en la prueba de velocidad. En scratch cadete, Carolina Martín superó la clasificatoria con solvencia, mientras que los júniors Miguel Ángel Gómez y Sergio Sánchez también alcanzaron la última fase.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bronce para Laura Pérez en la Copa de España