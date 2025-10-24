HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

CICLISMO

El Ayuntamiento recibe al Kazajoz Team

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Badajoz ha recibido oficialmente al Kazajoz Team para rendir homenaje a los éxitos logrados durante la temporada y reconocer la trayectoria de un club que se ha consolidado como uno de los grandes referentes del ciclismo extremeño y nacional. Con más de 100 deportistas y 7 equipos participando en todas las disciplinas y categorías, ha completado un año histórico, abarcando todo el calendario extremeño y todas las Copas de España de gravel, maratón, máster y XCO, con más de 20 pruebas disputadas. Además, ha competido en varias Continental Series XCO, en la UCI World Cup XCO y en los UCI Gravel World Championships.

