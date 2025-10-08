HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Adrián Benito durante una prueba con el Pebetero. EXTREMADURA PEBETERO
Ciclismo

Adrián Benito, corredor del Pebetero, ficha por el Polti VisitMalta

El corredor formado íntegramente desde júnior en la formación extremeña da el salto a profesionales

R. H.

Badajoz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 12:39

Adrián Benito da el salto a profesionales. La gran temporada del corredor en las filas del Extremadura Pebetero no ha pasado desapercibida y el ... equipo Polti VisitMalta anuncia su incorporación para su estructura profesional para el próximo ejercicio. Para el Pebetero es un enorme orgullo que Adrián Benito culmine su proyección, a la vez que le agradece al Polti VisitMalta su apuesta, por lo que significa para el corredor, pero también para el equipo extremeño.

