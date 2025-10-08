Adrián Benito, corredor del Pebetero, ficha por el Polti VisitMalta

Adrián Benito da el salto a profesionales. La gran temporada del corredor en las filas del Extremadura Pebetero no ha pasado desapercibida y el ... equipo Polti VisitMalta anuncia su incorporación para su estructura profesional para el próximo ejercicio. Para el Pebetero es un enorme orgullo que Adrián Benito culmine su proyección, a la vez que le agradece al Polti VisitMalta su apuesta, por lo que significa para el corredor, pero también para el equipo extremeño.

Adrián Benito llega al profesionalismo después de 3 años en la categoria sub-23 en el Extremadura Pebetero, tres temporadas de mucho trabajo dedicación y esfuerzo que ha visto sus frutos en forma de importantes victorias en esta temporada de 2025, donde ha ganado las vueltas a Zamora y Castilla la Mancha, ha sido podio en la Vuelta al Guadalentín y Vuelta a Madrid, además de conseguir victoria de etapas en Extremadura, Madrid y Zamora. También ha corrido con la selección española sub-23 pruebas tan importantes como el Campeonato de Europa.

Adrián Benito a su vez agradece a todo el equipo, compañeros y técnicos, el apoyo dado y el trabajo realizado para que haya podido dar este paso al ciclismo profesional. El corredor también destaca la importancia de hacerlo desde un equipo no filial, lo que demuestra que es posible, con mucho esfuerzo y trabajo, poder llegar a la élite desde una escuadra como el Extremadura Pebetero como fue su apuesta personal en su día.

Desde el equipo Extremadura Pebetero le desean la mayor de las suertes y que tenga una larga y exitosa carrera profesional, a la vez que considera que esta es su mayor victoria hasta ahora en la recién terminada temporada 2025, por encima de cualquier otro triunfo conseguido, ya que pone en valor sus señas de identidad como proyecto de formación e imagen y así seguirá siendo para conseguir que sus corredores puedan en un futuro profesionales.