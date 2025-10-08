HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 8 de octubre, en Extremadura?
Leveque está siendo uno de los jugadores más destacados del Cáceres. Jorge Rey
Segunda FEB

Wildens Leveque, del Cáceres, incluido en el quinteto ideal de la jornada

El pívot americano rozó el doble-doble en el duelo inaugural ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés, firmando 20 puntos y 9 rebotes

M. Gª Garrido

Badajoz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:03



Wildens Leveque ha sido una de las sensaciones de la pretemporada, con actuaciones brillantes que les han valido erigirse como el MVP del Cáceres Patrimonio de la Humanidad en los compromisos de la Copa de España. Y la dinámica no ha sido ni mucho menos distinta en la jornada inicial del curso en la conferencia oeste de Segunda FEB, ya que las estadísticas del pívot estadounidense volvieron a convertirle en una de las claves del triunfo.

Fue decisivo especialmente en el apartado realizador, con muy buenos porcentajes de tiros de campo, finalizando el encuentro ante el Castillo de Gorraiz Valle de Egüés con 20 puntos y 9 rebotes, siendo decisivo en el triunfo ante los navarros por 63-91. Además, acumuló una asistencia y recibió siete faltas (el que más de los verdinegros).

Con estas credenciales, la Federación Española de Baloncesto ha incluido al jugador americano en el quinteto inicial de la jornada, en la posición de ala-pívot. El fichaje estival del Cáceres compartió reconocimiento con el alero del Albacete Nick Reid, que fue designado el más valioso en el primer duelo liguero. También destacaron el base Olimasesan Russell (Amics Castelló), el escolta Jaxon Knotek (Castillo de Gorraiz Valle Egües) y el pívot Rubén Salas (Clínica Ponferrada SDP).

