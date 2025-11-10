El Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se coloca líder en solitario

En Primera Nacional Masculina, Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se impuso a Politécnica UEx SM Basket y se coloca líder en solitario, con un partido ... más que su perseguidor directo, el Baloncesto Badajoz que le tocaba descansar esta jornada. Por su parte, Maven Premium Guadalupe caía en casa ante el Escayolas Paco ADC Baloncesto, el San Antonio Cáceres Basket venció con autoridad al Graginsa UBA Almendralejo y el Finca Sagrado Cáceres conseguía una trabajada victoria a domicilio frente a Verde y Sostenible Mérida Masculino. La jornada se cerró con la victoria de CBA Spain sobre Electromercantil CB Plasencia en la capital del Jerte.

En la Liga Ribésalat, el Baloncesto Badajoz recuperó el encuentro aplazado de la jornada 2 con victoria ante el Ferial Plaza Guadalajara. Mientras que Toyota Novomotor San Antonio y MF Renovables Al-Qázeres ganaeon en casa a Gestoría Mercantil CD Grupo76 Alkasar y Ferial Plaza Guadalajara, respectivamente.

PRIMERA NACIONAL MASCULINA

Maven Premium Guadalupe, 61-Escayolas Paco ADC Baloncesto, 84

Escayolas Paco ADC Baloncesto se impuso con autoridad a Maven Premium Guadalupe. Desde el inicio, los visitantes marcaron el ritmo del partido, cerrando la primera parte con una clara ventaja. En la segunda mitad, el ADC mantuvo su intensidad ofensiva y control del juego, ampliando la diferencia. El mejor jugador de los pacenses fue Raúl Montesinos con 12 puntos, 9 rebotes y 13 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Víctor Mariano con 18 puntos, 2 rebotes y 22 de valoración.

Politécnica UEx SM Basket, 67-Vítaly La Mar BCBadajoz UEx B, 98

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEx consiguió una contundente victoria ante Politécnica UEx SM Basket. Desde el inicio, el filial pacense dominó el encuentro, alcanzando el descanso con una amplia ventaja. En la segunda mitad mantuvo su ritmo y eficacia ofensiva, lo que le valió para ser superior durante todo el partido. El mejor jugador cacereño fue Jesús María Ruiz con 24 puntos, 4 rebotes y 19 de valoración, mientras que en los pacenses destacó Leonard Tompea con 25 puntos, 4 rebotes y 26 de valoración.

San Antonio Cáceres B, 71-Graginsa UBA Almendralejo, 52

San Antonio Cáceres Basket se impuso con solvencia a Graginsa UBA Almendralejo. El filial cacereño tomó el control desde la primera mitad, cerrando el descanso con un 39-29 a su favor. En la reanudación mantuvo su buen nivel defensivo y amplió la ventaja, certificando una victoria sólida y merecida ante su afición. El mejor de los locales fue Javier Blanco con 11 puntos, 8 rebotes y 20 de valoración, por su parte en los visitantes destacó Víctor Manuel Cavero con 11 puntos, 9 rebotes y 12 de valoración.

Verde y Sostenible Mérida, 68-Finca Sagrado Cáceres B, 71

Finca Sagrado Cáceres logró una ajustada victoria frente a Verde y Sostenible Mérida Masculino. El filial cacereño comenzó mejor, llegando al descanso con una pequeña ventaja de 6 puntos. Aunque Mérida apretó en la segunda mitad, el Sagrado B supo mantener la calma en los minutos finales para asegurar un triunfo muy trabajado.

El mejor de los emeritenses fue Gonzalo Bermejo con 23 puntos, 2 rebotes y 25 de valoración, mientras que en los cacereños destacó Jaime Sánchez con 13 puntos, 6 rebotes y 14 de valoración.

Electromercantil CB Plasencia, 60-CBA Spain B, 66

CBA Spain logró una trabajada victoria ante Electromercantil CB Plasencia. El conjunto pacense tomó ventaja en la primera parte gracias a su acierto ofensivo, pero los locales reaccionaron tras el descanso y recortaron diferencias. Sin embargo, pese al esfuerzo final de Plasencia, el filial del CBA Spain supo mantener la calma y asegurar el triunfo. El mejor de los locales fue Pablo Bayle con 24 puntos, 10 rebotes y 15 de valoración, por su parte en los visitantes destacó Ismael Fernández con 20 puntos, 6 rebotes y 25 de valoración.

LIGA RIBÉSALAT FEMENINA

Baloncesto Badajoz, 63-Ferial Plaza Guadalajara, 58

Baloncesto Badajoz protagonizó una gran remontada para vencer a Ferial Plaza Guadalajara en el partido aplazado de la segunda jornada. Tras una primera mitad complicada que terminó 28-41, las pacenses reaccionaron con una excelente segunda parte, firmando un parcial de 35-17. Su intensidad defensiva y acierto en los minutos decisivos les permitió dar la vuelta al marcador y llevarse una victoria de mucho mérito. La mejor jugadora de las locales fue Raissa Lucas con 15 puntos, 13 rebotes y 19 de valoración, mientras que en las guadalajareñas destacó Andrea Santos con 21 puntos, 12 rebotes y 32 de valoración.

Toyota Novomotor San Antonio, 60-Grupo 76 Alkasar, 52

Toyota Novomotor San Antonio se impuso a Gestoría Mercantil CD Grupo76 Alkasar en un encuentro muy igualado. El equipo cacereño tomó una ligera ventaja al descanso, pero con un sólido trabajo defensivo en la segunda mitad consiguió mantener el control del partido para asegurar una valiosa victoria ante un rival competitivo. La mejor jugadora del San Antonio fue Noelia Pariente con 16 puntos, 12 rebotes y 26 de valoración, mientras que en las visitantes destacó Raquel Felipe con 14 puntos, 4 rebotes y 13 de valoración.

MF Renovables Al-Qázeres B, 61-Ferial Plaza Guadalajara, 56

MF Renovables Al-Qázeres B logró una gran victoria ante Ferial Plaza Guadalajara. El filial cacereño empezó fuerte, llegando al descanso con una ligera ventaja de 35-30. En la segunda mitad, el partido se mantuvo muy igualado, pero Al-Qázeres B supo gestionar mejor los últimos minutos para asegurar un triunfo importante en casa. La mejor jugadora de las locales fue Laura Moro con 10 puntos, 6 rebotes y 15 de valoración, por su parte, en las visitantes destacó Duna del Valle con 17 puntos, 1 rebote y 16 de valoración.