Las jugadoras del Baloncesto Badajoz celebran su triunfo ante el Guadalajara. BALONCESTO BADAJOZ
Primera Nacional

El Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se coloca líder en solitario

Pleno de victorias de Baloncesto Badajoz, San Antonio y Al-Qázeres B en la Liga Ribésalat

R. H.

Badajoz

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:14

Comenta

En Primera Nacional Masculina, Vítaly La Mar BCBadajoz UEx se impuso a Politécnica UEx SM Basket y se coloca líder en solitario, con un partido ... más que su perseguidor directo, el Baloncesto Badajoz que le tocaba descansar esta jornada. Por su parte, Maven Premium Guadalupe caía en casa ante el Escayolas Paco ADC Baloncesto, el San Antonio Cáceres Basket venció con autoridad al Graginsa UBA Almendralejo y el Finca Sagrado Cáceres conseguía una trabajada victoria a domicilio frente a Verde y Sostenible Mérida Masculino. La jornada se cerró con la victoria de CBA Spain sobre Electromercantil CB Plasencia en la capital del Jerte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

