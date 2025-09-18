Un trotamundos y un novato para el Cáceres

Todavía con la resaca del triunfo en el Trofeo Patrimonio de la Humanidad ante el Morón, el Cáceres presentó a dos de sus ... caras nuevas de este curso, Patrick Lima y DJ Foreman, de la mano del presidente de la entidad verdinegra, José Manuel Sánchez.

El primero en tomar la palabra fue el escolta caboverdiano, que enfatizó en el aliciente que supone dar el salto de Tercera a Segunda FEB después de haber militado la pasada campaña en el Andújar. Resaltó de sus primeras semanas que «el equipo es sensacional y que hay muy buen ambiente». Augura que «va a ser muy buena temporada», aunque asume que aún les queda mucho trabajo por hacer para limar algunos errores. Respecto a sus cualidades, quiso incidir en su competitividad, «encaro todos los partidos como una final, dándolo todo». Y en cuanto a los objetivos, no dudó lo más mínimo, «mejorar cada día, ayudar al equipo y ascender».

En el caso de DJ Foreman es su primera experiencia en España, después de una amplia trayectoria a sus 29 años, en la que ha pasado por equipos de Chile, Islandia, Luxemburgo, Portugal, Uruguay y Estados Unidos.

El pívot estadounidense con pasaporte jamaicano asume que deberá adquirir cierto rol de líder en una plantilla joven, aportando su extensa experiencia. Jacinto Carbajal le pide además en la cancha «que en ataque me sienta importante dentro del juego y en defensa sea muy duro». En cuanto a las particularidades que ha podido percibir del baloncesto español, señala que «si cometes un error en defensa te castigan con canasta y la inteligencia es muy alta».