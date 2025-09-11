Strikker y Leveque, listos para la acción en el Cáceres

R. H. Badajoz Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad apura los días previos a comenzar la temporada con el primer compromiso oficial, que tendrá lugar este sábado, a las 20.00 horas, en el pabellón Multiusos, correspondiente a la Copa de España. Se medirá al Spanish Basketball Academy, con el bagaje del duelo disputado hace una semana ante el Sporting de Portugal y los torneos que jugaron algunos de los miembros de su plantilla durante la gira asiática en China.

Balón al aire, por tanto, para los verdinegros, que este jueves presentaron a dos de sus incorporaciones de cara a la nueva temporada, cuyo inicio liguero está previsto para el primer fin de semana de octubre. Tocó el turno de la puesta de largo de Matteo Strikker y Wildens Leveque, dos refuerzos foráneos pero con experiencia en la competición española, lo cual facilitará la adaptación al juego. Leveque (Massachusetts, 11/6/2000), pívot que llega procedente del Club Baloncesto Peixefresco Marín, de Tercera FEB, promediando 18,4 puntos y 10,8 rebotes. «Estoy muy ilusionado con la oportunidad y por poder lucir los colores de un club histórico y lo voy a dar todo por él», comentó el jugador estadounidense en inglés.

Sí se atrevió tímidamente con el español su compañero, el alero belga Matteo Strikker, evidenciando una trayectoria más amplia en España. «Estoy muy contento y quiero ganarlo todo. Tenemos muy buena oportunidad de hacerlo bien y darle continuidad a la temporada del año pasado, hay buenas perspectivas para conseguir las máximas victorias posibles».

El polivalente jugador estuvo el pasado curso en La Salud Archena, compartiendo grupo con el Cáceres. Antes de ese periplo, se enroló en las filas del Canarias Basketball Academy, donde permaneció cuatro temporadas. Fue el inicio de un amplio recorrido por el baloncesto español, pasando por el City of Badajoz Academy en dos etapas, el Huelva Comercio y por el CB L'Horta Godella.