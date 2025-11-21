Ryan Osabohien, del CBA, con la sub-16

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El jugador perteneciente a la plantilla del City of Badajoz Academy Ryan Osabohien Vicent ha sido convocado por la selección española de baloncesto sub-16. El combinado dirigido por Miguel Ángel López disputará el Torneo Internacional Íscar 2025 del 4 al 7 de diciembre, en el que se enfrentará a Turquía y a Alemania. Para la última jornada está previsto un duelo final entre los equipos que obtengan más puntos. El conjunto pacense aporta a una de sus perlas, que compartirá cancha con jugadores de las grandes canteras nacionales.