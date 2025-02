Roberto Blanco: «Espero que mi padre esté orgulloso de lo que hice y de estar aquí hoy»

Me va a costar mucho hablar. Tenéis que tener mucha paciencia conmigo hoy. Lo voy a intentar por todos los medios. Había puesto aquí que ... todo el mundo sepa que voy a llorar y no he empezado a leer y ya estoy llorando, pero yo soy así, soy como soy». Fueron las primeras palabras de Roberto Blanco en su despedida de este miércoles y que precedieron a un gran aplauso de los asistentes en el Multiusos. Y es que no se trataba del adiós de un técnico cualquiera. Efímero. Sin huella. No es ni será uno más. Por eso se le dejó todo el protagonismo. El presidente Sánchez apenas intervino, solo para convertir ese adiós en un hasta luego. Ni hubo preguntas ni referencias a la actualidad de un club que esta semana busca entrenador, director deportivo y quizá algún refuerzo.

Blanco repasó su trayectoria desde que aterrizó en Cáceres 17 años atrás vía su Plasencia natal, para jugar en un San Antonio al que le está muy agradecido. «Solo espero que mi padre esté orgulloso de lo que hice, y de estar aquí hoy. Seguro que sí», comentó entre sollozos y recuerdos de quienes le apoyaron desde aquel instante. Se enroló después en el Cáceres, como asistente de Carlos Frade. «He aprendido de todos los entrenadores. Carlos, Ñete, Gustavo –Aranzana–... Tuve mucha suerte y muchos compañeros de trabajo que me han ayudado. Gracias a todos», dijo enumerando una larga lista de quienes acabaron siendo sus amigos. «La ciudad de Cáceres debe saber lo que tiene ahí. Eran y son más que trabajadores de un club», dijo respecto de los antiguos hasta los más actuales, como su segundo Jacinto Carbajal, que se ha hecho cargo del banquillo de forma interina.

Ampliar Blanco, en el centro, junto con los jugadores y gente del club. Cáceres CB

Extendió sus palabras de gratitud a todos los directores deportivos, especialmente a Eduardo Pascual, y a «los jugadores que creyeron en mí, en mi discurso y en mi intento de hacerles creer que todo es posible (Guille, Carlos Toledo, Luis Parejo, Dani Martínez, Rakocevic...), gracias a ellos yo hoy estoy aquí hablando. Son grandes profesionales y grandes personas. Son muchos del pasado, pero de los actuales no tengo nada malo que decir, gracias por estar ahí, no sé si lo esperaba o no. Sé que lo habéis intentado y os mando toda mi fuerza para lo que os queda».

Prensa, responsables de comunicación, personal del Multiusos, trabajadores del club, de limpieza, etc., nadie se quedó sin una palabra amable suya como él no se quedó estos años sin las de tales personas. Por supuesto la afición. «Me he sentido muy querido, cada día, desde el primero al último. Gente como vosotros hacéis grande a este club». A la directiva, «por darme la oportunidad y confiar en mí en los momentos más difíciles, por ser algo más que directivos conmigo, en algunos casos familia», siguió un Roberto Blanco al que le costaba expresarse, pero no podía pedir tiempo muerto. Mencionó a muchos de ellos y de algunos dijo que no podía hablar por la emoción.

A su familia. «Creo que todos estáis orgullosos de mí, por llevar este apellido con honor y saber estar». También los citó. «Si se me olvida alguien lo siento. Solo vosotros sabéis lo importante que habéis sido en mi vida». Añadió a «aquella gente de Plasencia que se hizo del Cáceres, que se hicieron socios de la plataforma para verlo y que me deseaban suerte. No era fácil eso».

Pidió a la afición que siga alentando al equipo, que el 'Multisueños' siga siendo el 'Multisueños', espetó. Allí dirigió más de mil entrenamientos y partidos con los pelos de punta. «A todo el que me quiera oír, que no abandone al club, al equipo, no le deje solo y les empujen a los jugadores, solo pido eso. Mi corazón siempre será verdinegro. Gracias a todos», finalizó una vez más envuelto de numerosos aplausos.

En la abarrotada sala de prensa del Multiusos Ciudad de Cáceres no dijo adiós un entrenador más. Hablamos de alguien que ya ha entrado en la historia del club verdinegro, el tercero con más partidos dirigidos. El placentino cogió el Cáceres en la temporada 2018-2019 sustituyendo a Ñete Bohigas con el equipo sumido en una profunda crisis. Lo salvó, y no sería la primera vez, permaneciendo en el banquillo del Multiusos hasta la que estaba siendo su sexta campaña. Cinco cursos y medio al frente del vestuario, pero once años en total dejándose la piel en la entidad cacereña. Tiempo más que suficiente para saborear lo bueno y lo malo del deporte, como aquel playoff de cuartos de final ante Lleida, en lo positivo, o las veces que se coqueteó con el descenso, en lo negativo.

Por todo este bagaje, el presidente José Manuel Sánchez avisó de que el acto de este miércoles no era una despedida pese a que todas las sensaciones apuntaban a ello. «El club sigue teniendo las puertas abiertas para ti. Como tú sabes en el deporte pasan estas cosas y siempre estará aquí el club para lo que haga falta, siempre será tu club».