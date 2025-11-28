Primer triunfo de Álex Reyes con España

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Chus Mateo inició este jueves su andadura como seleccionador de España imponiéndose (74-84) a Dinamarca en el compromiso de clasificación para el Mundial de 2027 disputado en el Farum Arena del país nórdico. El jugador cacereño Álex Reyes, que acudía a su segunda convocatoria, logró su primera victoria (perdió en su debut ante Italia en 2023), sumando 13 minutos en los que no anotó, aportando dos rebotes y una asistencia. España se medirá este domingo (19.45 horas) a Georgia en Tenerife.