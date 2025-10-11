Las pérdidas y el rebote condenan al Cáceres

Patrick Lima pugna por un balón en el duelo de este sábado en el Multiusos ante la Cultural.

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad sufrió una contundente derrota en su estreno como local. El conjunto dirigido por Jacinto Carbajal se vio muy lastrado por las excesivas pérdidas de balón (21) y un escaso acierto exterior. Concedió además demasiadas segundas opciones a una Cultural Leonesa, que capturó 15 rebotes defensivos en un duelo en el que tan solo Leveque, que alcanzó los dobles dígitos en puntos (20) y rebotes (11) y Mazaira (15 puntos y 6 capturas) incomodaron a un rival con grandes aspiraciones, pese a la derrota en la primera jornada, y que fue superior de principio a fin.

El encuentro comenzó con un intercambio de canastas entre ambos equipos, en el que el conjunto leonés se anotó las primeras ventajas gracias a los puntos de un entonado Llamas (6-8). Leveque, que estaba sosteniendo a su equipo en defensa, adquirió también el protagonismo en ataque para poner por delante al Cáceres con cinco puntos seguidos (11-10). Todo apuntaba a que el primer cuarto se cerraría con un marcador apretado, pero la escuadra visitante tomó la iniciativa con dos buenos ataques: primero Orenga culminó bajo el aro una buena acción colectiva y acto seguido, desde la esquina, Hayman estiró la brecha hasta los cinco puntos para poner el 12-17 en el marcador.

Gracias a un buen trabajo defensivo el conjunto extremeño logró recortar distancias con acciones en transición. Mazaira rompió la mala racha de los locales desde el perímetro y, tras una espectacular asistencia de Lafuente, Palazuelos anotó un triple más para reducir al mínimo la diferencia (19-20). El joven Cebolla volvió a ocupar el puesto de base en el quinteto visitante y, con cuatro puntos consecutivos, frenó la reacción de los pupilos de Jacinto Carbajal (19-24).

Dominio visitante

La Cultural Leonesa, además, comenzó a sacar réditos de su dominio del rebote ofensivo, ante falta de contundencia de los locales en la defensa de su propio aro, y logró engordar su ventaja hasta los 9 puntos tras una canasta de Deng antes de afrontar el tiempo de descanso (25-34).

Strikker anotó en la reanudación del choque, pero Domínguez, con un triple, puso por primera vez dos dígitos de diferencia en el marcador (27-37). Pese a ello, los pupilos de Jacinto Carbajal mostraron una versión más sólida a la de la vista en la primera mitad y, con puntos de Palazuelos y Leveque, apretaron de nuevo el encuentro (39-34).

Cáceres: Lafuente (8), Palazuelos (6), Strikker (6), Mazaira (15), Leveque (20), -quinteto inicial-, Mendes, DJ Foreman (2), García, Santos, Nico Marina. 57 - 79 Cultural: Cebolla (11), Llamas (6), Deng (9), Van der Heijden (7), Amadasun (9), -quinteto inicial-, Hayman (12), McKay, Orenga (6), Bultó, Domínguez (9), Llamas (10). Parciales: 12-17, 13-17 (25-34), 17-21 (42-55), 15-24 (57-79).

Árbitro: Betanzos García (Comité castellanoleonés) y Arguelles Domínguez (Comité madrileño). Eliminaron por faltas a Leveque (min. 40).

Incidencias: Pabellón Multiusos Ciudad de Cáceres. 1.000 espectadores.

Sin embargo, la alegría no duró demasiado entre los asistentes al Multiusos, pues de nuevo las pérdidas de balón y los problemas en el rebote lastraron a un Cáceres que vio cómo su rival se volvió a escapar de la mano de un inspirado Hayman. Una técnica señalada sobre Mazaira (tercera del conjunto cacereño) no hizo sino agravar los problemas y, tras un enceste de Orenga en el poste bajo, la máxima diferencia creció hasta los 13 puntos (36-49). Ni siquiera los intentos de Carbajal con un tiempo muerto lograron cambiar la dinámica, y el duelo alcanzó el último cuarto con el Cáceres en clara desventaja (42-53).

Un nuevo arreón de la Cultural Leonesa, con canastas de Llamas y Van der Heijden, terminó por romper el encuentro (43-60). Pese a los esfuerzos de un Leveque demasiado solo, los hombres de Luis Castillo no se conformaron e impulsados por los puntos de Cebolla y Deng siguieron hurgando en la herida de un dolido Cáceres (73-50). Los últimos minutos, intrascendentes en el devenir del encuentro, llevaron el marcador hasta el definitivo 57-79.