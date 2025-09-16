Palazuelos y Mazaira, la voz de la experiencia en el Cáceres

R. H. Badajoz Martes, 16 de septiembre 2025, 19:57 Comenta Compartir

Si algo caracteriza a la plantilla del Cáceres es la juventud, con un 50% de sus efectivos pertenecientes a la llamada generación Z, los nacidos más allá del 2000. En ese contexto, la experiencia de sus hombres más contrastados se erige en un factor fundamental para domar el ímpetu en el parqué e imponer cierto temple en determinadas fases. Esa función la encarnarán, entre otros, dos fichajes con una hoja de servicios que los acreditan sobradamente para ello, Álex Mazaira y Álvaro Palazuelos, con un rico bagaje en Primera y Segunda FEB.

A ambos, que fueron presentados este martes, Jacinto Carbajal les ha pedido que ejerzan el rol de líderes, además de cumplir con sus facetas específicas en el juego. Del ala-pívot gallego, que llegó procedente del Zornotza, se espera polivalencia ofensiva, ya que, pese a su altura, no solo domina la pintura, sino también cuenta con buenos porcentajes desde el perímetro. Un jugador integral del que el técnico extremeño busca protagonismo «en todos los ámbitos del juego». Mazaira asegura que desde que los verdinegros mostraron interés le sedujo la posibilidad de jugar en el Multiusos, «por infraestructura y por historia es un club importante del baloncesto español».

En el caso de Álvaro Palazuelos, escolta cántabro, el curso pasado fue el máximo anotador del CB Benicarló y es mortífero desde más allá de la frontera del 6,75, «es un gran tirador», resaltaba el presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, «tengo que meter triples, básicamente», corroboraba Palazuelos.

Respecto a la evolución del grupo, sostiene que «somos un equipo totalmente nuevo que nos tenemos que ir conociendo poco a poco y eso al final lleva tiempo, hay que tener un poco de paciencia».