HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
Presentación de Álex Mazaira y Álvaro Palazuelos. Cáceres Basket
Segunda FEB

Palazuelos y Mazaira, la voz de la experiencia en el Cáceres

Ambos serán claves en la parcela ofensiva, pero también en el liderazgo de un grupo en el que prima la juventud

R. H.

Badajoz

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:57

Si algo caracteriza a la plantilla del Cáceres es la juventud, con un 50% de sus efectivos pertenecientes a la llamada generación Z, los nacidos más allá del 2000. En ese contexto, la experiencia de sus hombres más contrastados se erige en un factor fundamental para domar el ímpetu en el parqué e imponer cierto temple en determinadas fases. Esa función la encarnarán, entre otros, dos fichajes con una hoja de servicios que los acreditan sobradamente para ello, Álex Mazaira y Álvaro Palazuelos, con un rico bagaje en Primera y Segunda FEB.

A ambos, que fueron presentados este martes, Jacinto Carbajal les ha pedido que ejerzan el rol de líderes, además de cumplir con sus facetas específicas en el juego. Del ala-pívot gallego, que llegó procedente del Zornotza, se espera polivalencia ofensiva, ya que, pese a su altura, no solo domina la pintura, sino también cuenta con buenos porcentajes desde el perímetro. Un jugador integral del que el técnico extremeño busca protagonismo «en todos los ámbitos del juego». Mazaira asegura que desde que los verdinegros mostraron interés le sedujo la posibilidad de jugar en el Multiusos, «por infraestructura y por historia es un club importante del baloncesto español».

En el caso de Álvaro Palazuelos, escolta cántabro, el curso pasado fue el máximo anotador del CB Benicarló y es mortífero desde más allá de la frontera del 6,75, «es un gran tirador», resaltaba el presidente de la entidad, José Manuel Sánchez, «tengo que meter triples, básicamente», corroboraba Palazuelos.

Respecto a la evolución del grupo, sostiene que «somos un equipo totalmente nuevo que nos tenemos que ir conociendo poco a poco y eso al final lleva tiempo, hay que tener un poco de paciencia».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  4. 4

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  5. 5 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  6. 6

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  7. 7 Fallece a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  8. 8 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  9. 9 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  10. 10 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Palazuelos y Mazaira, la voz de la experiencia en el Cáceres

Palazuelos y Mazaira, la voz de la experiencia en el Cáceres