Nueva derrota del Miralvalle a pesar de la sensación de mejoría

Nueva derrota del Miralvalle en la Liga Femenina 2. La cuarta en cinco jornadas, una dinámica que deja al conjunto placentino instalado en la parte ... baja de la clasificación y obligado a reaccionar cuanto antes. Esta vez, sin embargo, el equipo dio sensación de competir por momentos y ofreció fases de mejoría, aunque insuficientes para frenar al poderoso Girona, que acabó imponiéndose por 73-60.

La principal novedad fue el debut de la americana Sydney Brown, llamada a ser una referencia ofensiva. Firmó 12 puntos en 27 minutos, pero se la vio fuera de los sistemas de Adrijana Knezevic, algo lógico tras apenas un entrenamiento con el grupo. Mientras estuvo fresca, sumó y aportó verticalidad, pero el Miralvalle volvió a sufrir el mismo problema de siempre: la falta de rotaciones.

Girona: Janina Pairo (7), Marina Melero (2), Agustina Talasimov (9), Alba Coma (13), Julia Fernández (16) -cinco inicial-, Mar Carbo (10), Nuria Bagaria (2), Claudia Morente, Vanessa González (7) y Nuria Mitjanas (7). 75 - 60 Miralvalle: Marta Pérez (12), Victoria Michel (6), María Romero (11), Pauline Laurenson (2), Sydney Brown (12) -cinco inicial-, Lucía Navas (8), Ana Fernández, Guada Cuesta (2) y Cristina Lázaro (7). Parciales: 19-23, 45-39, 61-51 y 73-60.

Árbitros: Lucas Arias Expósito y Joan Solans Puig.

Incidencias: Pabellón Lluís Bachs.

El arranque fue ilusionante. El Miralvalle salió agresivo, corrió la pista y llegó a situarse nueve puntos arriba (8-17) gracias a Brown y a María Romero. El primer cuarto terminó con un prometedor 19-23. Pero el aviso llegó pronto. En el segundo periodo llegó la tercera falta de Victoria Michel, dominadora en la pintura hasta ese momento. Su salida coincidió con un parcial de 11-0 para el Girona, que dio la vuelta al choque y se fue al descanso ya por delante: 45-39.

En la segunda mitad, el Miralvalle mejoró atrás, pero pagó caro su inferioridad en el rebote –12 capturas menos– y la ausencia de Michel en demasiados minutos. El Girona, uno de los favoritos del grupo, gestionó sin problemas una ventaja estable de diez puntos.