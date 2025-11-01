HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
El Miralvalle se conjura después de un tiempo muerto. J. C. Ramos
Liga Femenina 2

Nueva derrota del Miralvalle a pesar de la sensación de mejoría

Cosechó su cuarto tropiezo en Girona en un partido protagonizado por el debut de Sydney Brown

Juan Carlos Ramos

Plasencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:28

Comenta

Nueva derrota del Miralvalle en la Liga Femenina 2. La cuarta en cinco jornadas, una dinámica que deja al conjunto placentino instalado en la parte ... baja de la clasificación y obligado a reaccionar cuanto antes. Esta vez, sin embargo, el equipo dio sensación de competir por momentos y ofreció fases de mejoría, aunque insuficientes para frenar al poderoso Girona, que acabó imponiéndose por 73-60.

