Doncic: «Cuando me enteré del traspaso a los Lakers fue muy duro»

«Me llamaron por la noche, cuando ya me había acostado, y tuve que cerciorarme de que no era el día de los inocentes (1 de abril en Estados Unidos). Fue un gran shock para mí, un momento duro, porque Dallas era mi casa», desveló este martes Luka Doncic durante su presentación oficial como nuevo jugador de los Lakers tras su sorprendente traspaso a la franquicia de Los Ángeles, uno de los más sonados de la historia de la NBA. «El primer día se me hizo muy duro. Las últimas 48 horas se me hicieron como si hubiera pasado un mes entero. Emocionalmente fue muy complicado», reconoció el jugador esloveno, que tan solo una semana antes de hacerse oficial su marcha a los Lakers se había comprado una vivienda en Dallas por 15 millones de dólares.

Pese al mazazo que supuso para él la inesperada marcha a los Lakers Doncic dice estar ahora «entusiasmado» por jugar junto a LeBron James, «aprender» del astro estadounidense, que le felicitó personalmente por su fichaje, y vestir la camiseta «de uno de los mejores equipos de la historia». «Sabía que esto iba a pasar en algún momento, aunque he tenido que tomar el camino más largo», añadió el crack esloveno. «Esto es un sueño hecho realidad y estoy feliz de empezar este camino», aseguró.

Doncic aún desconoce el motivo por el que los Dallas Mavericks decidieron su inesperado traspaso a los Lakers con Anthony Davis como parte del intercambio. «Es la decisión que han tomado. No tengo nada que comentar sobre ella. No entiendo por qué la tomaron ni puedo hacer nada para cambiarla. Creía que iba a estar toda mi carrera en Dallas, porque la lealtad es muy importante para mí y he tratado de mantenerme en eso», destacó el exjugador del Real Madrid, que después de siete temporadas en la NBA subraya que este año ha dado «un paso adelante en defensa». «Intento estar más activo y tener más voz, aunque tengo que dar algunos pasos más», aseguró el jugador que cumplirá 26 años el 28 de febrero.

«Hay que ganar el anillo»

Su debut con los Lakers, cuando arrastra un lesión desde el pasado 25 de diciembre, podría ser el próximo lunes, en Los Ángeles, contra los Jazz, o dos días después en cancha de Utah. «Ahora me estoy tomando mi tiempo para estar al cien por cien. Otras veces volvía antes a la cancha para jugar», admitió quien rechazó también las críticas por su sobrepeso. «Las dudas que había sobre mi físico no son verdad», zanjó. Como no podía ser de otra manera, Doncic reconoció que el objetivo es conquistar el anillo de la NBA con los Lakers. «No vienes aquí con otro objetivo que no sea ganar el anillo. Hay que ganar el título», insistió.

El general mánager de los Lakers, Rob Pelinka, fue quien desveló cómo se fraguó el traspaso de Doncic, en el más absoluto secreto, con su homólogo en los Mavericks. «Todo empezó con un café en Dallas, cuando Nico (Harrison) nos presentó la idea. La única manera de que saliera adelante era si solo lo hablábamos general mánagers y los dueños, nadie más. Hubo un pacto para que así fuera. Llamé a Jeanie (dueña de los Lakers) en cuanto acabamos ese café y estaba encantada de que llegáramos hasta el final, que es lo que finalmente ocurrió», contó el dirigente de la franquicia angelina.