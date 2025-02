Jordi Fernández, el 'hijo' de Scariolo que puso fin a la dinastía de Curry en la NBA

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 17 de abril 2024, 13:04 Comenta Compartir

Dice tener en Sergio Scariolo, con quien trabajó en el cuerpo técnico de la selección española, a uno de sus tres padres, y a Mike Brown como progenitor en su periplo en la NBA, su gran valedor en la mejor liga de baloncesto del mundo y que confió en él para trabajar junto a estrellas del nivel de LeBron James, Shaquille O'Neal o Kyrie Irving en los Cleveland Cavaliers. Jordi Fernández, producto de la cantera del Joventut de Badalona, completará el sueño americano tras su fichaje por los Brooklyn Nets, convirtiéndose en el primer español en liderar un banquillo NBA.

El catalán, asistente de unos Sacramento Kings que acaban de terminar con la dinastía de Stephen Curry y sus Golden State Warriors, se embarcará la próxima temporada en la reconstrucción de la entidad de Nueva York, que tras la disolución del equipazo comandado por Kevin Durant y James Harden, terminó decimoprimera en la Conferencia Este y no logró entrar en la eliminatoria por el título. «Si sigo haciendo mi trabajo muy bien, tendré más opciones de que me llegue la oportunidad. Estoy muy cerca, pero no es una obsesión, es disfrutar de lo que estoy haciendo cada momento», destacó el pasado mes de septiembre el entrenador de moda a los mandos de Canadá, país en el que ejerce de seleccionador y al que llevó hasta el bronce en el pasado Mundial. Este verano estará los Juegos Olímpicos de París.

El técnico, en las quinielas para ser entrenador principal de otras franquicias, aterrizó por primera vez en la NBA en 2004 con apenas 21 años. Ejerció como entrenador en los campus de la Universidad de Oklahoma antes de llegar a la Impact Basketball Academy, una empresa que se dedica al desarrollo de jugadores de la competición. Más tarde acabó en los Cavaliers de Mike Brown, el hombre que le cambió la vida, antes de marcharse a Denver Nuggets, vigentes campeones de la NBA, donde recaló como ayudante de Mike Maloneal al tiempo que lo hacía de Sergio Scariolo en el histórico bloque que formaban en España los hermanos Gasol, Navarro o Ricky Rubio. «No estaría donde estoy ahora si no fuera por mi paso por la selección española», destacó recientemente.

En 2013, consiguió su primer trabajo como entrenador jefe en lo que ahora es la G-League. Su buen papel hizo que Malone le telefoneara para unirse a la franquicia de Colorado, donde participó en el ascenso del grupo hasta la élite de la liga y trabajó con figuras como Jamal Murray o Nikola Jokic, dos veces MVP de la NBA. Allí coincidió con los españoles Rudy Fernández y Juancho Hernangómez, con el que le une una amistad que se ha convertido en un lazo familiar, ya que éste es padrino de los hijos del actual jugador del Panathinaikos. «Algún día será primer entrenador», destacó en su día el preparador de los Nuggets.

Mike Brown volvió a la vida del catalán, amigo personal de Pep Guardiola, a mediados de 2022, cuando le ofreció la oportunidad de ser su asistente en los Sacramento Kings. En California tiene marcado en rojo el 14 de diciembre de ese año, cuando unos días antes de su 40 cumpleaños logró ser el primer técnico nacido en España en ganar un partido de la NBA. Ese día, durante un partido en Toronto contra los Raptors, su superior, Mike Brown, fue expulsado y el catalán tomó las riendas del equipo. Con éxito obtuvo un triunfo (123-124) que desató múltiples felicitaciones. Dentro del cuerpo técnico, la franquicia volvió a unos playoffs a los que faltaba desde 2005.