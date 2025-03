Doncic arrasa y lleva a los Mavericks a la final de la NBA

Pedro Rodríguez Madrid Viernes, 31 de mayo 2024, 12:43 | Actualizado 13:06h. Comenta Compartir

Luka Doncic jugará su primera final de la NBA. El esloveno de 25 años buscará su primer campeonato en Estados Unidos contra los Boston Celtics, uno de los equipos más prestigiosos y legendarios de la liga norteamericana, con 17 títulos en su palmarés. Esta será la tercera ocasión en la que los Dallas Mavericks luchen por un anillo de la NBA, tras ganar su único título en 2011 gracias al mítico Dirk Nowitzki. Ahora, Doncic, el genial jugador europeo que recogió el testigo del alemán en la mejor liga del mundo, ha llevado a los texanos de vuelta a la pelea por el anillo 13 años después.

El partido de Doncic y Kyrie Irving contra Minnesota que llevó a los Mavericks a la final (103-124) fue excepcional. Ambos anotaron 36 puntos, sellando la final de la Conferencia Oeste contra los Timberwolves en cinco partidos, para ganar la eliminatoria por 4-1. Doncic prácticamente liquidó la serie desde el primer cuarto, anotando 20 puntos en los primeros 10 minutos y superando la puntuación de todos sus rivales. Minnesota evitó ser barrido en la serie al ganar el cuarto encuentros en Dallas, pero en el quinto partido en Minnesota vio a un Doncic desatado, llevando a su equipo a una ventaja de 29 puntos al descanso y a una victoria arrolladora.

Con esta actuación imponente, Doncic fue merecedor del trofeo de MVP de la final del Oeste. «Vamos a la final, simplemente no puedo creerlo», aseguró el esloveno a las cámaras de televisión, recibiendo abucheos de la afición local. Aunque mostró incomodidad en la entrevista, durante el partido el esloveno no dudó en provocar a la hinchada local con comentarios y sonrisas burlonas. «Mi mente fijó el tono de mi actuación. Sabía que si no aprovechábamos, iban a comenzar a hacer dobles coberturas, así que solo jugamos al baloncesto», comentó el antiguo escolta del Real Madrid.

La actuación de Doncic e Irving fue determinante. Irving también brilló con 36 puntos, elevando su reputación de jugador 'clutch', con un récord de 15 triunfos y una derrota en partidos decisivos de playoffs. Los Mavericks recuperaron a Dereck Lively II, quien se había perdido el encuentro pasado por lesión, y junto a Daniel Gafford, lograron anular los ataques de Anthony Edwards y Karl-Anthony Towns.

Los Mavericks finalizaron quintos en el Oeste y desde el próximo jueves enfrentará a los Celtics, que terminaron líderes en la Conferencia Este. El primer partido será en el TD Garden de Boston, y los Celtics habrán descansado diez días tras eliminar a Indiana. Doncic llega a la cita motivado, habiendo registrado tres triples dobles en los últimos seis juegos y números que bordean el Salón de la Fama.

Luka Doncic llegó a la NBA con 19 años en la temporada 2018-2019 y fue nombrado Novato del Año. Desde su segunda campaña ha sido un líder en varios trofeos y ha formado parte del equipo del All-Star durante cinco años consecutivos. La madrugada del viernes registró su segundo cuarto con 20 puntos o más en una postemporada, el primero siendo hace dos años contra los Warriors. Ahora, finalmente llega a la final de la NBA y contará con la ayuda de Kyrie Irving, quien ha disputado cuatro eliminatorias decisivas por el título y ganó un anillo con los Cavaliers en 2016.